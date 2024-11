Il mondo nuovo a Ravenna. Collezioni d’arte in mostra

Venerdì 6 dicembre verrà inaugurata la mostra ’1955-1965. Il mondo nuovo a Ravenna, sguardi dalla collezione d’arte Ghigi-Pagnani’, che sarà allestita a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy (rimarrà disponibile fino a domenica 26 gennaio).

La mostra, curata da Roberto Pagnani Jr. e Paolo Trioschi, ripercorre l’esperienza d’arte che vede protagonisti, nella Ravenna post bellica, due collezionisti illuminati: Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi.

Mecenate autentico, Pagnani promosse con energia artisti poi divenuti celebri come Mattia Moreni, Georges Mathieu, Emilio Vedova, con i quali strinse nel tempo una profonda amicizia. Commissionò loro opere e offrì residenze d’artista anche per lunghi periodi, facendo della villa ravennate un importante luogo di incontro e di creazione. Non solo per artisti, ma anche per appassionati e critici di valore come Francesco Arcangeli e Alberto Martini, prima della tragica scomparsa in un incidente d’auto nella notte dell’8 maggio 1965 insieme alla moglie e all’amico Alberto Martini.

Nel percorso espositivo oltre all’arte informale di Moreni, Mathieu, Vedova, sono presenti opere di Ben Shahn, Daniel Pommereulle, Sergio Vacchi, Phillip Martin, Bernard Quentin, Niki de Saint Phalle e altri ancora. In mostra, accanto a numerosi documenti originali e filmati d’epoca, un prezioso repertorio fotografico in bianco e nero con immagini realizzate dallo stesso Pagnani.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (non accessibile i lunedì, il 25 dicembre e 1 genanio).

Per approfondire la conoscenza di questa collezione d’arte sono in programma visite guidate alla scoperta della Villa Ghigi-Pagnani in via Zotti a Ravenna, condotte dal nipote omonimo del collezionista e noto pittore Roberto Pagnani. I primi appuntamenti ci saranno martedì 10 e 17 dicembre, mentre gli ultimi nel mese di gennaio, sempre di martedì (il 7 e 14). Tutte le visite, ad ingresso libero, si svolgeranno alle 17.30 e alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: carpaps.ravenna@gmail.com.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna – in collaborazione con Archivio Ghigi-Pagnani e CARP Ravenna.

Informazioni: www.mar.ra.it; IAT Ravenna: 0544.35404