Il mondo nuovo di Pagnani. Ecco il catalogo della mostra

Domani, alle 20.30, nello Spazio espositivo Pallavicini 22 in Viale Giorgio Pallavicini, 22 a Ravenna, il ciclo ’Serata con l’artista’ propone l’incontro di presentazione del catalogo ’1955-1965. Il mondo nuovo a Ravenna. Sguardi dalla collezione d’arte Ghigi-Pagnani’ documento della recente mostra ospitata a Palazzo Rasponi dalle Teste promossa dall’Amministrazione comunale e Mar - Museo della città di Ravenna. Intervengono all’incontro Claudia Agrioli, Claudio Spadoni, Luca Maggio, Roberto Pagnani Jr., Paolo Trioschi ed altri ospiti.

Il volume, edito da Longo Editore Ravenna raccoglie molte immagini delle opere di questa incredibile vicenda culturale partita da una Ravenna da poco rialzatasi con coraggio dai tormenti della guerra e divenuta in breve tempo straordinaria esperienza d’arte per l’ampiezza dei rapporti culturali e per la rara capacità di visione nei confronti della creatività contemporanea, espressa da due collezionisti illuminati come Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi. Mecenate autentico, Pagnani promosse con energia artisti poi divenuti celebri come Mattia Moreni, Georges Mathieu, Emilio Vedova, con i quali strinse nel tempo profonda amicizia prima della tragica scomparsa. Commissionò loro opere e offrì residenze d’artista anche per lunghi periodi, facendo della villa ravennate un importante luogo di incontro e di creazione non solo per artisti, ma anche per appassionati e critici di valore come Francesco Arcangeli e Alberto Martini.

L’archivio di casa Ghigi-Pagnani, presentato in sintesi in questa pubblicazione, oltre a dipinti rilevanti dell’arte informale di artisti celebrati come Moreni, Mathieu, Vedova, consente anche la visione di opere di Ben Shahn, Daniel Pommereulle, Sergio Vacchi, Phillip Martin, Bernard Quentin. Niki de Saint Phalle e altri ancora. Sorprendente e prezioso il repertorio fotografico con scatti originali dello stesso Roberto Pagnani, con immagini di struggente qualità. Diversi i testi contenuti nelle 64 pagine e a firma di: Roberto Bianchini, Federica Nurchis, Luca Maggio, Roberto Pagnani Jr., Fabio Sbaraglia, Paolo Trioschi Durante la serata, in assonanza negli stessi spazi di via Pallavicini, 22, sarà possibile visitare la mostra tematica dal titolo ’Giancarlo Cazzaniga, la musica degli affetti’, esposizione dedicata ad una delle figure più luminose della pittura milanese degli anni ‘60 e conosciuto a Ravenna proprio grazie al grande collezionista Roberto Pagnani.