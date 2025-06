Il monito del questore : "Chi ha girato il video ha sbeffeggiato i colleghi"

Il ricordo dell’alluvione di maggio 2023, arrivata proprio pochi giorni dopo il suo insediamento, il rapporto con i tifosi del Ravenna Calcio – inizialmente teso ma poi migliorato – e la notizia dell’ultima ora: l’arresto del giovane che ha sfondato il finestrino della volante a Marina di Ravenna per poi fuggire. Sono questi i tre elementi che il questore Lucio Pennella, che dal primo luglio lascerà Ravenna per dirigere la Questura di Modena, ha voluto citare nel suo saluto alla cittadinanza. "Quando sono arrivato a Ravenna ci voleva il canotto – ricorda -. Il periodo dell’alluvione è stato molto impegnativo e sono subito entrato nel vivo dell’attività, riscontrando l’alto livello di professionalità dei colleghi, non solo della Polizia ma di tutte le Forze dell’Ordine. Per questo li ringrazio, così come ringrazio i cittadini per il senso civico e la resilienza che hanno dimostrato".

Un ringraziamento del questore uscente è andato anche "al Ravenna Football Club e ai tifosi, anche se abbiamo avuto un inizio difficile", ricorda. Nell’autunno 2023 un ultrà giallorosso aveva lanciato una bottiglia di vetro contro la tifoseria avversaria, gesto a cui fecero seguito le modifiche alla viabilità in zona Benelli in corrispondenza di tutte le partite giocate in casa, con relative polemiche. "In quest’ultima stagione sono stati corretti, non ci sono stati episodi spiacevoli. Per questo, credo che meritino la Lega Pro".

Infine, l’annuncio dell’arresto del giovane che è fuggito danneggiando la volante. E poi una riflessione: "La questione si è risolta grazie alla Squadra Mobile e al Comando di Bologna, ma forse bisognerebbe spendere qualche parola negativa su chi ha girato il video, quasi sbeffeggiando i nostri colleghi che intervenivano su un’altra emergenza. Magari se li avesse avvisati, tutto questo non sarebbe stato necessario". Al suo posto arriverà da Macerata il nuovo questore Gianpaolo Patruno.