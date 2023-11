Il Moog chiude: "Contratto scaduto. E i proprietari hanno altri progetti"

Il Moog, il locale di vicolo Padenna, chiude. Ad annunciarlo sono gli stessi titolari, Alessandro Brischia e Luciano Leonardo. "Il contratto d’affitto è scaduto – spiega Brischia – e i proprietari ci hanno detto che per questo posto hanno altri progetti, anche se non sappiamo quali". Il locale ha lavorato per dodici anni, diventando il punto di riferimento per molti giovani ravennati e non solo. "Siamo dispiaciutissimi – continua Brischia – perché questi dodici anni sono stati bellissimi. E avremmo continuano molto volentieri. Il locale è sempre andato bene, è sempre stato frequentato e i nostri clienti continuano a mostrarci il loro affetto sopratutto sui social, dove abbiamo annunciato la chiusura. Tutte queste dimostrazioni di affetto in questi giorni ci stanno dando tanta forza".

Al momento i due titolari non hanno progetti particolari per il futuro. "Ci fermiano per un po’ – annuncia sempre Brischia – giusto il tempo per guardarci attorno, per vedere se troviamo un altro locale che ci piace, che rispecchia anche quella che è stata la poetica del Moog in questi anni. Poi decideremo cosa fare". Del locale in vicolo Padenna, in pieno centro a pochi metri da via Paolo Costa, si innamorarono subito, appena lo videro dodici anni fa per la sua particolarità. "Ci siamo ispirati ai locali del nord Europa – conclude il titolare – e ci è piaciuto subito. Certo, ci siamo dovuti confrontare con i residenti, come capita a chiunque apra un locale in centro a Ravenna, ma siamo sempre riusciti a risolvere i problemi, a venirci incontro. Ci piacerebbe trovare un posto che somigli al Moog".

Per salutare tutti i clienti, il Moog dà appuntamento a sabato 4 novembre.