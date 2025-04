Il Mordani non firma il Patto. E il prossimo anno non avrà la prima

La primaria Mordani il prossimo anno avrebbe potuto avere la prima elementare. Se non è una certezza, ci va molto vicino. Ma l’Istituto comprensivo Novello, di cui il Mordani fa parte, è l’unico a non aver aderito al Patto per la scuola, che ogni anno viene firmato da Comune, istituti comprensivi e dall’Ufficio scolastico territoriale, per concordare le strategie migliori su diversi aspetti, come le iscrizioni e i bacini di utenza. Il documento viene approvato dalle scuole in consiglio di istituto. In base al patto sono nate le iscrizioni secondo lo stradario, per cercare di renderle il più possibile omogenee sul territorio ed evitare che alcuni istituti possano essere in difficoltà rispetto ad altri. Se il Mordani avesse aderito ci sarebbero state alcune iscrizioni in più rispetto alle 10 registrate, non molte, probabilmente tre o quattro, che però avrebbero dato maggiori chance alla scuola.

"Il centro storico – spiega la dirigente Nicoletta Ambrosio – vive in forma più grave il calo demografico e i mutamenti sociali, poi ci sono le scuole paritarie che, da sempre, attingono al nostro bacino di utenza. Il fatto che l’istituto comprensivo non abbia aderito al Patto non rappresenta una forma di conflitto nei confronti dell’Amministrazione, con la quale abbiamo sempre lavorato e continueremo a farlo. I nostri plessi sono in sofferenza, non solo il Mordani, sul quale si rende necessaria una riflessione comune al fine di reperire valide strategie che possano contribuire alla risoluzione del problema"

Al Mordani, come in altre scuole del territorio, la denatalità rimane la causa principale. Probabilmente il problema si sarebbe presentato l’anno successivo.

Guardando i numeri sulla carta, calcolando cioè quanti bambini sono residenti nelle vie dello stradario del Mordani, quelli che andranno in prima elementare il prossimo anno risultano una cinquantina. Un dato che, però, calato nella realtà si riduce a quelle tre, quattro unità già menzionate. I dati ufficiali non tengono conto di diversi elementi, a cominciare dalla presenza delle scuole private in centro che, ogni anno, attirano non pochi studenti destinati al Mordani, la San Vincenzo e Le Tavelli. E quelli non si recuperano perché le scuole private non rientrano nel patto e non hanno nessun ‘obbligo’ di rispedire indietro gli studenti di un’altro istituto. A questi si aggiungono i bambini che possono accedere ad altre scuole dove già frequentano fratelli e sorelle. Infine non tutti i bambini che risultano residenti in una strada lo sono realmente. Dei dieci studenti che si erano iscritti al Mordani in prima, una parte andrà alla Pascoli che appartiene allo stesso istituto comprensivo, altri, che non erano di stradario, torneranno alle scuole di origine.

Annamaria Corrado