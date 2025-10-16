Il Mordani senza pace. Sabato manifestano in piazza genitori e alunni: "Non vogliamo trasferirci"

La temuta chiusura di una scuola media storica, come la Damiano, a partire dall’anno scolastico 26-27 ha suscitato grande scalpore. E grande scalpore e grandi proteste anche la possibile soluzione: trasferimento della Damiano nell’edificio che ospita la storica scuola elementare Mordani e nuova sede per quest’ultima, all’interno della scuola media Guido Novello, in piazza Caduti. Domani, al motto di "La scuola si fa insieme!" si terrà una manifestazione a sostegno delle scuole Mordani-Novello e Damiano, a partire dalle ore 12, nella centralissima piazza del Popolo a Ravenna.

Scrivono in un comunicato congiunto, i rappresentanti dei sindacati della scuola, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals: "Apprendiamo dai giornali, già a partire dalla tarda serata di martedì scorso, della decisione presa dall’amministrazione comunale circa il nuovo assetto della rete scolastica dell’Istituto comprensivo Damiano. Apprendiamo sempre dai giornali, della collocazione della scuola secondaria di primo grado Ghiselli nell’edificio che ad oggi ospita la scuola primaria Mordani la quale confluirà in piazza Caduti per la Libertà in cui si trova la sede centrale dell’Istituto comprensivo Novello. Uno spostamento questo che se non fosse reale potrebbe anche cadere nel ridicolo e nel carnevalesco. Incomprensibile per noi la scelta di ricollocazioni delle sedi così come è stata pensata e la decisione assunta dall’Amministrazione di intervenire con lo spostamento della scuola primaria Mordani, dalla sede attuale a quella della Guido Novello. Inesplicabile il fatto che si decida di fare "scomparire" dal suo luogo simbolo, dal centro città una scuola, anzi "La Scuola" che ha fatto la storia della scuola pubblica a Ravenna, la scuola che, voluta dall’amministrazione dell’epoca, è nata con l’intento di contrastare l’analfabetismo, la scuola baluardo e luogo della memoria, la scuola di Giorgio Gaudenzi e Fabrizio Matteucci, la scuola che ha costruito negli anni una rete di relazioni non solo pedagogiche ma anche culturali e sociali".

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha reso noto che: "Su iniziativa del consigliere comunale Falco Caponegro, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio, stiamo formalizzando la richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare numero 7, quella della scuola. La Giunta comunale non può decidere da sola. Purtroppo l’Amministrazione sta ripetendo gli stessi errori commessi nel caso della scuola media Pier Damiano di via Ghiselli, quando l’annuncio della chiusura arrivò improvvisamente, senza alcun confronto con le famiglie, il personale scolastico e la cittadinanza.

Sempre dall’opposizione, il consigliere comunale Gianfranco Spadoni della Lega-Lista per Ravenna, con un’interrogazione al sindaco chiede: "Stando ai fatti, emerge a tutto tondo il discutibile metodo utilizzato dalla Giunta che non ha tenuto in alcuna considerazione il parere del personale educante e ammnistrativo dello stesso Istituto Mordani. Un fatto estremamente grave che dimostra ancora una volta un iter palesemente irrispettoso compiuto dalla pubblica amministrazione: serve una commissione con i rappresentanti delle due scuole".

Ugo Bentivogli