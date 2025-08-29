Il mosaico accende la notte del Mar. Tour fra Guttuso, Saetti e Vedova

Stasera il museo del Mar di Ravenna proporrà l’evento estivo ’Mosaico di notte’ dove, accompagnati da una guida, i visitatori potranno immergersi nella collezione di mosaici contemporanei: un percorso che racconta l’evoluzione di una tecnica antichissima, capace di rinnovarsi e ispirare generazioni di artisti, dalle avanguardie del Novecento fino ai linguaggi più attuali.
Tra le opere esposte spiccano nomi come Afro, Guttuso, Saetti, Vedova, fino ad arrivare a protagonisti della scena contemporanea come Luca Barberini, Marco e Dusciana Bravura, il collettivo CaCO3, Felice Nittolo e molti altri. Seguirà un asperitivo nella Loggetta Lombardesca. Punto di ritrovo alla biglietteria del Mar, alle 18.15, conclusione verso le 20.30. Costo: a partire da 12 euro. Info: tel.0544-482477,mail: prenotazionimaravennantica.org.
Mercoledì prossimo invece, per Cinemadivino, ritrovo alle 19.30 al Mar con degustazione di vini della Tenuta Mara (San Clemente, Rimini) a seguire visita guidata della Collezione di mosaici contemporanei. Alle ore 21.30 proiezione del film ’The square’ di Ruben Östlund. Info e prenotazioni: 366-5925251. Tariffe: Intero (con degustazione di tre calici di vino) 16 euro, solo film 8 euro.