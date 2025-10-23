"Il mosaico di Porta Adriana deve rimanere", più che una frase è ormai un mantra che da giorni tutti continuano a ripetere. Nessuno vuole che il pavimento musivo ideato e realizzato da Nicola Montalbini in occasione della Biennale del mosaico, venga smontato il 18 gennaio 2026. Il programma infatti prevede questo: l’opera, nata all’interno della Biennale, è stata concepita in chiave temporanea, con l’idea cioè di essere trasferita altrove dopo tre mesi. Il desiderio collettivo però vorrebbe che la porta storica da cui si accede in via Cavour diventasse la casa definitiva dell’opera. Non hanno dubbi gli esercenti della zona, anzi qualcuno all’inizio aveva lanciato l’idea di una raccolta firme per farla restare, ma non ce n’è stato bisogno, perché difficilmente la città si è trovata d’accordo in maniera così unanime, come per il mosaico di Montalbini. Senza contare la miriade di apprezzamenti postati sui social.

Non ha dubbi Federica Babini, della gelateria ‘Panna e Fragola’ in viale Baracca. "Sarebbe bello se rimanesse definitivamente – dice – e non sono l’unica a pensarla così. C’è tantissima gente che viene apposta per vederlo, compresi tantissimi turisti. Dà lustro alla città, è un perfetto biglietto da visita". Sulla stessa lunghezza d’onda Daniela Ellena, titolare del bar ‘Caffè ristretto’ in via Cavour. "Sono favorevolissima" assicura, spalleggiata dai clienti. "Piace a tutti – continua – e quando spiego che dovrebbero rimuoverlo, ci rimangono malissimo. Grazie al tappeto in questa zona arrivano più turisti". Samantha Roma, del Forno Ferrarese, sempre in via Cavour, assicura che il mosaico in questi giorni è uno degli argomenti di conversazione più gettonati dalla clientela. "C’è un gran via vai di gente e molti arrivano solo perché hanno saputo che c’è e vogliono vederlo" conclude.

Sul mosaico interviene anche Filippo Donati, capogruppo di Viva Ravenna in Comune, che ha depositato una mozione per chiedere che il mosaico "venga preservato e valorizzato" come patrimonio permanente della città. "Ravenna – scrive Donati – è la capitale mondiale del mosaico, e quest’opera rappresenta un simbolo autentico della nostra identità artistica, smantellarla sarebbe un errore, mentre mantenerla significherebbe trasformare Porta Adriana in un punto di accoglienza e orgoglio cittadino". La mozione invita il sindaco e la giunta a sospendere qualsiasi intervento di rimozione, promuovendo invece la conservazione stabile dell’opera e prevedendo un progetto di illuminazione artistica e di riqualificazione dell’area. Anche se, visto il sito, cioè una porta storica, l’ultima parola sarà quella della soprintendenza.

‘Il Pavimento’, questo il titolo dell’opera dell’artista ravennate Nicola Montalbini, è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, e curato da Marte e Daniele Torcellini, con il supporto di Aba Ravenna. Hanno partecipato anche gli studenti dell’Accademia Roberta Casadei, Francesca Fantoni, Lorenzo Baruzzi, Chiara Cappucci, Yinzhuoran Cheng, Martina Di Mattia, Mattia Farinelli, Chiara Ferraresi, Xia Lingjie, Hernan Lombardo, Marica Zanga.

a.cor.