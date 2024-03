Il mosaico in vetrina. Allo Iat un temporary shop pensato e dedicato ai turisti

Lo Iat, l’ufficio Informazione e Accoglienza turistica in piazza San Francesco, cambia volto: ieri mattina è stato inaugurato il Mosaic temporary shop. Lo spazio è stato oggetto di un riallestimento complessivo e in una parte del locale sono esposte e in vendita opere di artigianato artistico, frutto delle botteghe e dei laboratori di mosaico della città. Sono lavori che raccontano l’identità più preziosa di Ravenna e che rimandano, anche se in chiave moderna e contemporanea, ai colori degli smalti e dei marmi racchiusi e conservati nei monumenti millenari patrimonio dell’umanità secondo l’Unesco.

Il Mosaic Temporary Shop ospita dunque il primo allestimento dedicato al tema della primavera e dei fiori ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con le mosaiciste dei laboratori Annafietta - Mosaicisti in Ravenna, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico di Elisa Brighi e Evelina Garoni, Arianna Gallo di Koko Mosaico e Pixel Mosaici di Lea Ciambelli, associate a CNA Ravenna. "Con questo allestimento – ha detto la mosaicista Elisa Brighi a nome di tutte le colleghe – proseguiamo un percorso iniziato da tempo. Ne seguiranno altri per mostrare ai turisti, ma anche ai ravennati, nuove proposte di mosaico, anche contemporaneo". A tutti i visitatori sarà consegnato un ‘passaporto’, che potrà essere timbrato in ciascuna delle botteghe visitate e una volta completato consentirà, a chi avrà completato il tour, di ricevere un premio speciale.

"Grazie a questo incentivo, – ha spiegato l’assessore al turismo Giacomo Costantini – i turisti, ma anche i ravennati, saranno spinti ad esplorare itinerari nuovi, al di fuori delle due principali vie pedonali. A breve, inoltre, sostituiremo la segnaletica turistica e e cercheremo di segnalare e valorizzare i percorsi secondari del commercio grazie anche alle botteghe di mosaico". All’inaugurazione è intervenuto anche l’assessore alla cultura, Fabio Sbaraglia, che ha definito il progetto "una opportunità importante", ricordando anche che nessun’altra città, più di Ravenna, ha una filiera legata al mosaico così articolata e completa.

Il Mosaic Temporary Shop, ha infine spiegato Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo del Comune, è stato finanziato nell’ambito del Progetto per siti Unesco Ravenna città del Mosaico, del ministero del Turismo. Il bando a cui il Comune ha partecipato era nato con l’obiettivo riportare nelle città Unesco i numeri di presenze turistiche pre-Covid, sostenendo il rapporto tra turismo e imprese.