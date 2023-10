Il mosaico invade la città. Sguardo al contemporano

‘Contrasto’, inteso come divergenza, ma anche come condizione che ti fa vedere meglio, e ‘comunità’. Da questi due concetti prende spunto la riflessione da cui è nata l’edizione 2023 della Biennale del mosaico contemporaneo che verrà inaugurata il 14 ottobre e di cui ieri il coordinatore, Daniele Torcellini, ha illustrato il ricco programma in Municipio. A partire dal MAR che ospita BURRIRAVENNAORO. L’importante mostra dedicata ad Alberto Burri, a cura di Bruno Corà, ripercorre la storia dell’intenso rapporto che Burri, dalla fine degli anni Ottanta, ha intrattenuto con Ravenna. Sempre al Mar si potrà visitare ‘La memoria fisica della materia’ a cura di Linda Kniffitz e Daniele Torcellini, attraverso una selezione di artisti e artiste di generazioni diverse, mette in evidenza le pratiche sperimentali del mosaico di ambito ravennate, dagli anni ’70 ad oggi. In mostra opere di Paolo Racagni, Marco De Luca, Marco Santi, Valentino Montanari, Almuth Schöps, Felice Nittolo, Sergio Policicchio, Toyoharu Kii, Daniele Strada, Marco Bravura, Verdiano Marzi, Stefano Mazzotti, Takako Hirai, CaCO3, Sara Vasini. Accanto alle due esposizioni temporanee, è visitabile la Collezione di Mosaico Contemporaneo recentemente riallestita.

A Palazzo Rasponi dalle Teste la mostra ‘Episodi’ di Mosaico Contemporaneo vede design e mosaico dialogare e interagire nella produzione di nuovi e speciali oggetti destinati all’arredamento degli interni. La Biblioteca Classense è uno dei luoghi da visitare anche in questa Biennale. Due gli eventi proposti: La Sala Mosaico ospita il progetto Palianytsia dell’artista ucraina Zhanna Kadyrova, a cura di Maria Rita Bentini. Nella Manica Lunga della Biblioteca sono invece esposte le opere della sesta edizione del Premio GAeM - Giovani Artisti e Mosaico, a cura di Sabina Ghinassi e Paolo Trioschi. Il premio, in collaborazione con la storica fornace di produzione di smalti musivi, Orsoni Venezia 1988 e con la Fondazione Cingoli, è suddiviso in tre sezioni. Dalla collaborazione con la Regione e GAER Giovani Artisti Emilia-Romagna, entrambi partner e finanziatori del progetto ‘Costellazione - Giovani connessioni creative’, nasce la terza sezione del premio, novità di questa edizione. La sezione Residenze musive è dedicata a residenze artistiche in cui sviluppare progetti legati alla città di Ravenna e al suo rapporto con il mosaico, in collaborazione con laboratori e studi di produzione di mosaico della città, Gruppo Mosaicisti di Marco Santi e Koko Mosaico di Arianna Gallo.

ll Museo nazionale ospita ‘A come ACCADEMIA, O come OROBURRI’, a cura di Maria Rita Bentini e Paola Babini. ‘Le Stazioni dell’Arte. I mosaici della Metropolitana di Napoli’ è la mostra fotografica, a cura di Giovanna Cassese, Maria Corbi e Accademia di Belle Arti, al PR2. Molte altre le mostre che coinvolgono altri luoghi della città, e poi incontri, convegni laboratori. Programma completo: http:www.ravennamosaico.itita.