Il mosaico spiegato ai bambini

Per la rassegna ‘La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis’, nella sala convegni del museo, domani dalle 11 è in programma l’incontro per i più piccoli dal titolo ‘Una storia, tante storie. L’arte, l’archeologia e il mosaico raccontati ai bambini’ con Cecilia Milantoni e Valentina Strocchi. Ingresso libero.