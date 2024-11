Il Movimento 5 Stelle chiude la campagna. Domani Giuseppe Antoci e Roberto Fico

Il Movimento 5 Stelle chiuderà la campagna elettorale per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con un evento a Ravenna che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione e dei principali candidati locali. L’appuntamento è fissato per domani alle 18.30 nella Sala Buzzi in Viale Berlinguer 11.

Interverranno l’eurodeputato Giuseppe Antoci e Roberto Fico (ex Presidente della Camera dei deputati); figure di spicco che offriranno il loro sostegno ai candidati del Movimento 5 Stelle. A rappresentare il territorio e la lista del M5S saranno presenti Massimo Bosi, coordinatore provinciale e assessore, e Igor Gallonetto, capolista e assessore.

L’incontro sarà un momento di confronto e di presentazione dei punti fondamentali del programma elettorale, volto a promuovere un’ Emilia-Romagna più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini. A seguire, per chi desidera, si terrà una cena di autofinanziamento al ristorante- pizzeria ’Angolo 45’ in Viale Berlinguer 4.

La prenotazione è obbligatoria telefondo il numero 393 8158100.