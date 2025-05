Il murale preso di mira. I vandali non si fermano, ancora sfregiato Che Guevara

Neanche un mese fa la prima ipotesi di vandalismo e ora, il mosaico che raffigura Che Guevara, appare ulteriormente danneggiato. Non regna di certo la pace in piazza La Malfa davanti al centro commerciale Gallery del Borgo San Rocco. In aprile era la parte con il ritratto del rivoluzionario cubano ad essere stata distaccata ma, da ieri, un altro ampio settore dello stesso mosaico è stato preso di mira così le piastrelle giacciono rotte a terra in piccoli pezzi. Continuano quindi gli sfregi , forse di carattere politico , a quest’opera realizzata nel 2011 da una collaborazione tra l’Accademia Belle arti di Ravenna e la Escuela de Arte de Trinidad di Cuba il tutto ad aggravare il degrado che da tempo interessa questa piazza. Al mosaico danneggiato infatti si aggiungono incuria alla fontana artistica, problemi alle panchine, fontanella non funzionante e la pavimentazione gravemente danneggiata dalle radici degli alberi.

Marco Beneventi