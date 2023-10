Il murale voluto da Conase per ricordare l’alluvione

A cinque mesi dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna e in particolare l’area del territorio comunale di Conselice, il Conase ha inaugurato ‘Un seme da salvare’, l’opera realizzata da Zed1, lo street artist fiorentino al secolo Marco Burresi, e curata dal ravennate Marco Miccoli.

Il Conase, realtà sementiera tra le più importanti del Paese e associata a Legacoop Romagna, ha chiamato Zed1 per dipingere una delle pareti esterne dell’azienda creando un’opera ‘memoriale’ per ricordare quei fatti e celebrare l’impegno di donne e uomini durante quelle settimane, abbracciando simbolicamente il territorio e i suoi abitanti così profondamente feriti.

‘Un seme da salvare’ è un’opera imponente, 30 metri la larghezza per 5 di altezza, che è visibile anche dalla strada e Conase ha donato alla città.

"Abbiamo voluto fortemente quest’opera a ricordo dei tragici fatti dello scorso maggio – ha dichiarato un commosso Luca Bersanetti, direttore di Conase – perché tutti noi siamo stati profondamente toccati e con noi tutti gli abitanti di questo territorio. Noi ci occupiamo di sementi e siamo abituati a fare i conti con ciò che la natura ci dà. Sarebbe bello affermare che subito ci siamo rimboccati le maniche e che abbiamo posto rimedio a quanto accaduto. In realtà non è così, le ferite sono evidenti, la paura non è sparita e molti colleghi hanno avuto gravi danni anche alle abitazioni. Quest’opera, che con grande generosità Zed1 ha realizzato, è un monito a non dimenticare, è un abbraccio a tutti gli abitanti di questo territorio così ferito e rappresenta la madre acqua e il padre terra e il salvataggio del seme, che è la vita".

"Oggi – ha dichiarato Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna – si celebra un territorio ferito che si è tirato su le maniche, anche grazie al sostegno di Assicoop. Qui però devono arrivare risorse consistenti e certe perché la Romagna non si è sottratta, storicamente, ad aiutare il Paese e ora proprio la Romagna deve essere aiutata. Legacoop Romagna ha affiancato gli agricoltori che sono scesi in campo per far sentire la loro voce, e lo stesso farà con le altre sue cooperative laddove ce ne sarà bisogno".

All’inaugurazione di ieri erano presenti anche Andrea Sangiorgi (assessore all’ambiente di Conselice), Stefano Patrizi (responsabile settore agroalimentare di Legacoop Romagna), Andrea Dalmonte (presidente di Conase), Luca Bersanetti (direttore di Conase), Zed1, Marco Miccoli (curatore del progetto), oltre ai referenti di enti, associazioni e istituti che hanno contribuito all’operazione e ai soci, i membri del Cda e i dipendenti di Conase.