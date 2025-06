Il murales al parco dedicato alle Madri Costituenti

È stata una giornata particolarmente intensa quella che si è svolta lunedì 2 giugno nel verde dei parchi Madri Costituenti e Montessori a Bagnacavallo. L’evento è stato animato da iniziative promosse dalla neonata associazione Zona CP, in collaborazione con Anpi Bagnacavallo e L’Olmo Masiera, e con il patrocinio del Comune della Bassa Romagna.

La Festa della Repubblica è stata l’occasione per ritrovarsi e contribuire ad arricchire la cabina elettrica del parco di via Togliatti con un murales dedicato alle Madri Costituenti, cui lo stesso parco è stato intitolato l’anno scorso nell’ambito del progetto denominato ‘Sulla via dell’uguaglianza – per una toponomastica femminile’.

Le Madri Costituenti sono le 21 donne che, nel 1946, furono elette all’Assemblea Costituente italiana e parteciparono alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana. Rappresentano un esempio storico di partecipazione femminile alla vita politica e alla redazione della Carta Costituzionale, contribuendo a garantire la parità di genere e altri diritti fondamentali.

Il murales, pensato e realizzato da Maria Puccini con l’aiuto di Thomas B., rielabora la grafica pubblicata dal numero 19 del 1948 della ‘Domenica del Corriere’ che rappresenta le ventuno Madri Costituenti appena dopo la vittoria della Repubblica al referendum.

La realizzazione del murales ha visto la partecipazione e l’interazione degli abitanti di Bagnacavallo: alcuni dettagli sono infatti il risultato di alcuni interventi partecipativi della comunità locale.

Inoltre, sulle altre facciate sono stati realizzati alcuni disegni ispirati da un progetto della scuola primaria di Bagnacavallo.

La giornata del 2 giugno scorso è stata animata da decine di ragazze e ragazzi, che sono stati protagonisti di un’esposizione artistica all’aperto, ma anche di un torneo di basket 3x3. Durante la festa era attivo anche un punto ristoro allestito appositamente.

Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto dalle associazioni organizzatrici alla riqualificazione del campetto da basket all’interno della area verde che è un punto di incontro per i giovani.