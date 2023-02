Il murales de bambini per la pace

Si parlerà della pace domani alla scuola dell’infanzia comunale Mario Pasi, in una mattinata di apertura al territorio tra letture, mostre e canzoni. Si svolgerà infatti l’inaugurazione di un murales con l’assessora alle Politiche per le famiglie Livia Molducci, realizzato con le opere in creta dei bambini che raffigurano i tanti volti dell’umanità. In seguito verranno proposte letture di libri a tema, con musica e canzoni e la collaborazione dell’atelierista Giorgio Minardi. L’appuntamento è dalle 10.45 alle 12.