Il muratore, che sostiene il mondo

I muratori di un tempo avevano pochi strumenti tecnici, ma erano sorretti dall’esperienza, concretizzata in formulette. Ad esempio, si diceva: "Zènt amsùr e un tàj sol" (Cento misure e un taglio solo) oppure "Bóla in piân, êrc in tónd e pêl a piómb i sustén e’ mónd", la bolla in piano, l’arco rotondo e il palo a piombo sostengono il mondo. Se invece un muratore non era in grado di realizzare quanto detto, si diceva di lui: "L’è ’na mëza cucêra, u n’è un muradôr finì" (È una mezza cucchiaia, non è un muratore rifinito, bravo). Il cattivo muratore si vedeva già quando ancora era manovale: "Un manvêl strafulciô un gvintarà mëj un brév muradôr" (Un manovale disordinato non diventerà mai un bravo muratore).