Il museo Baracca punta a espandersi

Il Museo Baracca si sta preparando a festeggiare il centenario della sua apertura, avvenuta nel giugno del 1926. Il 2025 sarà un anno che servirà quindi come percorso preparatorio all’evento che sarà celebrato l’anno successivo. "Il museo è stato istituito nel 1924 – spiega il direttore Massimiliano Fabbri – ma la sua apertura è avvenuta due anni più tardi nella vecchia sede della Rocca, dove ora c’è la sala Baracca". Accanto alle iniziative, che promettono di essere molteplici, e alle attività rivolte alle scuole, sulle quali il museo sta esercitando una vera e propria forza attrattiva, ci sono i progetti di ampliamento da tempo ipotizzati. "Le visite delle scuole sono continue e avremmo bisogno di più spazi – continua Fabbri –. A gennaio quasi ogni giorno avremo in visita delle classi. Al momento vengono ancora accolte all’ingresso, dove mettiamo dei tavoli provvisori".

Reperire nuovi locali è possibile all’interno delle due ali anteriori che si aprono sul retro di casa Baracca, dove è allestito il museo, sia sul lato destro sia su quello sinistro. La ristrutturazione dei locali era oggetto del progetto presentato alla Regione per il finanziamento attraverso bando. La partecipazione purtroppo non è andata a buon fine. "L’intenzione è quindi quella di procedere con gli interventi più semplici, andando avanti passo dopo passo – sottolinea Fabbri –. Se riuscissimo ad aprire entrambe le ali per il 2026 sarei decisamente felice".

Il primo obiettivo è quello di andare ad agire sull’ala di destra, dove la prima porzione potrebbe essere utilizzata per creare una stanza in cui inserire i resti dell’aereo tedesco Dfw, al momento sparsi nelle varie teche all’interno del percorso museale. L’idea è di collegare la stanza occupata al piano terra dallo Spad con il nuovo locale e di sostituire il solaio che divide quest’ultimo dal primo piano con una passerella.

Il soffitto della stanza collocata al primo piano è decorato con un trompe-l’œil molto suggestivo. Tramite la passerella il pubblico potrebbe ammirare dall’alto la ricostruzione dell’aereo tedesco e contemporaneamente trovarsi più vicino anche al soffitto".

L’ala di sinistra, dopo gli interventi di ripristino, potrebbe diventare sede della collezione Baldini composta da 3.000 cartoline del periodo bellico, di cui al momento solo una parte è in mostra all’interno del museo. L’altro locale che si affaccia sul giardino di casa Baracca, tuttora puntellato, potrebbe diventare con il tempo un luogo di accoglienza per le classi, mentre Palazzo Tamba, alle spalle del museo, ora di proprietà comunale, potrebbe essere nuovamente annesso, come lo era in origine, alla proprietà Baracca di cui faceva parte.

Per il palazzo è previsto un futuro come non ben precisato museo della città, che non esclude anche l’ipotesi di destinare spazi a convegni e a un possibile centro studi dedicato all’eroe dei cieli Francesco Baracca. Intanto per i primi mesi del 2025 sono attese alcune esposizioni, come la mostra dedicata alla storia della città di Lugo, quella sui lavori di ripristino del dopo alluvione, attesa a marzo in occasione delle Giornate di primavera del Fai, e quella che celebrerà le donne aviatrici, organizzata a maggio, nei giorni del compleanno dell’eroe. "Il 2025 lo vedo come un anno importante per seminare – conclude Fabbri – e arrivare pronti al centenario".

Monia Savioli