Il Museo Byron fa tendenza. Dopo i reali, la stampa inglese

I Musei Byron e del Risorgimento sono sempre più al centro dell’attenzione della grande stampa internazionale, oltre che meta sempre più ricercata dai turisti di tutto il mondo, anglosassone e non. Oggi una delegazione di inviati e giornalisti inglesi, organizzata da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna, ha visitato i Musei dedicati al grande poeta romantico inglese ed al Risorgimento, guidati dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dalla Direttrice dei Musei Alberta Fabbri e dal Vice Presidente dell’Italian Byron Society, nonché professore ordinario di letteratura inglese all’Università di Parma, Diego Saglia.

I giornalisti sono rimasti incantati dalla bellezza delle sale, conquistati dalla modernità delle narrazioni multimediali sia di Byron che del Risorgimento, ed hanno chiesto più volte di rivedere e approfondire alcuni dei ‘tesori’ dei Musei, dalle preziosissime prime edizioni ai cimeli collezionati gelosamente da Teresa Guiccioli per il proprio amato e arrivati fino ai giorni nostri. Il professor Saglia è stato straordinariamente coinvolgente nel racconto, sia del significato dei documenti contenuti nelle vetrine, sia nel racconto emotivo della sua esperienza con la Regina britannica Camilla, che ha ovviamente appassionato gli inviati come continua a fare, ad oltre un mese dall’evento del 10 aprile scorso, con tantissime persone ospiti a Ravenna.

Saglia ha strappato sorrisi e applausi e raccontato per la prima volta anche l’aneddoto di una Regina che voleva proseguire e visitare anche un numero maggiore di sale rispetto a quelle previste dalla severissima agenda e dai tempi della visita reale, ma il personale del cerimoniale inglese e della sicurezza l’hanno quasi costretta a invertire il suo percorso ed avviarsi verso l’uscita dove Re Carlo, reduce da San Vitale, era invece già arrivato ad attenderla. La delegazione della grande stampa internazionale in visita ai Musei Byron e del Risorgimento era composta da Karen Edwards, di High Life, magazine di British Airways, Danielle Mitzman di Monocle Radio Londra, Alex salakis del The Times – Italian Magazine, Donna Smiley di Fabolous Magazine, che fa parte del gruppo di The Sun, Jordan Raynolds dell’agenzia PA Media ed Emma Cook del The Observer.