Il museo del Mar presta ‘L’orazione nell’orto’ di Bernardino Zaganelli per una mostra a Ferrara

Si aprirà il 18 febbraio a Palazzo dei Diamanti di Ferrara la mostra Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa a cura di Vittorio Sgarbi e Michele Danieli. Per l’occasione è stata chiesta in prestito un’opera delle collezioni del Mar ‘L’orazione nell’orto di Bernardino Zaganelli’. La tavola, inizialmente creduta di Ercole de’ Roberti in quanto molto vicina alla predella di Dresda, fu attribuita nel 1904 da Corrado Ricci all’artista di Cotignola Bernardino Zaganelli. Già nel tardo Ottocento faceva parte della collezione comunale ma la provenienza originaria è tutt’ora ignota.

L’opera rimarrà esposta a Palazzo dei Diamanti fino al 19 giugno 2023.