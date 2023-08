Il museo Tramonti riapre dopo l’alluvione

Nella vetrina del museo che porta il nome di Guerrino Tramonti, a Faenza, ci sono due brocche in ceramica. Due volti stilizzati che il maestro Tramonti rese immortali nel 1961 corredandole di parolacce. All’interno ci sono invece le bacheche che lo stesso Tramonti volle appese leggermente staccate dal muro. È stato proprio grazie a questi accorgimenti che le opere dell’artista faentino si sono salvate dall’alluvione del 16 maggio. Ieri le porte di quegli spazi rimessi a nuovo, al civico 8 di via Fratelli Rosselli, si sono nuovamente riaperte. Il pavimento è stato ripristinato con mattonelle diverse, per ricordare il tragico evento, e indimenticabile è anche il racconto di chi in quei giorni concitati, rispose “presente” all’appello che lanciarono sui social network Marco Tramonti e la moglie Milena Camposano. Il magazzino sotterraneo e il pian terreno furono infatti pesantemente colpiti e oltre duemila opere del maestro, tra tele e ceramica, sono state recuperate grazie all’impegno e alla solidarietà di tanti volontari. Non volontari qualsiasi, ma artisti, studenti esperti d’arte e curatori. Decine di persone che, munite di stivali di gomma, si sono avvicendate nel fango prendendo parte alla catena umana che dalla cantina si è allungata fino agli spazi esterni e al primo piano. Tantissime opere sono state infatti lavate e recuperate, alcune sono state ricollocate al Museo delle Ceramiche dove saranno restaurate, altre migliaia oggi si trovano negli appartamenti soprastanti, divise per tipologia e per materiali. È qui che si può meglio apprezzare la solidarietà che ha investito la casa museo Tramonti. Centinaia di tele, numerose teste e decine di vasi e di cristalline a grosso spessore destinate a nuova vita.

"È stato un lavoro lungo e faticoso – sottolineava ieri Marco Tramonti –, e siamo contenti di essere riusciti ad aprire nuovamente il museo a tempo di record". Alcuni pezzi "sono stati sotto il fango per una settimana – gli ha fatto eco la moglie, Milena –, dobbiamo molto a tutti i volontari che ci hanno tanto aiutato". Presente ieri anche Florence Jeanne Marie Caillaud, docente dell’Università di Bologna. Proprio con l’Unibo il Museo ha sottoscritto nei mesi scorsi una convenzione attraverso la quale i giovani laureati e gli studenti del corso di laurea in Beni Culturali hanno messo in sicurezza, lavato e asciugato gran parte di quel patrimonio. Oltre alla componente accademica, hanno partecipato al salvataggio della memoria di Tramonti anche alcuni ceramisti faentini e i rappresentanti del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo come Davide Caroli e la collega Martina, di Forlì. In quella catena umana c’era anche Laura Ruffoni, direttrice della Casa Museo Remo Brindisi di Comacchio. Brindisi e Tramonti oltretutto erano amici in vita. Infine c’era Alessandro Porri, curatore della mostra inaugurata appena due giorni prima proprio nel Museo Tramonti, e gli operatori dell’impresa di pulizia Linda di Faenza. "Una storia virtuosa – secondo il sindaco Massimo Isola –. Dentro questa grande drammatica situazione che è stata l’alluvione ci sono tanti spazi in cui lo spirito romagnolo, in grado di fare squadra per risolvere un problema, è stato sufficiente. Poi ci sono spazi più grandi in cui non siamo sufficienti e abbiamo bisogno di un aiuto concreto dallo stato".

d.v.