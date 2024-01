Il Museo Zauli tornato alla vita dopo l’alluvione

Sotterranei che paiono scavati nel ventre della Terra, gallerie colorate dalle impronte lasciate dalle mani dei soccorritori, entrati quel mattino dello scorso 17 maggio all’interno del semidistrutto Museo Zauli come quei primi umani che discesero nelle grotte di Lascaux.

Il Museo Zauli ha riaperto ieri al pubblico a otto mesi dall’alluvione che lo devastò lo scorso maggio, quando le acque del Lamone risalirono via della Croce trasformata in un fiume in piena, portando qui tonnellate di acqua e fango. Quella del museo è stata una seconda genesi: da quegli strati di fango Matteo Zauli e le sorelle Cristina e Laura, insieme a centinaia di volontari, hanno estratto di nuovo le ceramiche che loro padre Carlo Zauli decenni fa plasmò per la prima volta.

"Avremmo sperato in un’apertura totale – ha spiegato Matteo Zauli al momento del taglio del nastro – invece il museo è ancora un cantiere. Ma è vivo, e questo è quel che conta".

I sotterranei sono il luogo in cui più è visibile il lascito dell’alluvione: ancora oggi le scaffalature in cui sono ospitate le argille di Carlo Zauli sembrano emergere dal suolo come materiale vulcanico colorato di rosso dagli ossidi di ferro, intento in un corpo a corpo alla conquista di un proprio posto nella spazialità del mondo.

Michele Guido – uno degli artisti protagonisti dell’esposizione che accompagna l’inaugurazione – ha scelto per il suo ‘Mudfulness - Terre a dimora’ di servirsi dell’argilla alluvionata, creando un nuovo impasto a partire dal gres di Carlo Zauli e dall’ossido di ferro che attraverso le acque alluvionali invase parte del museo, trasformandolo in un relitto che emergeva da un mare interno dai toni infuocati.

Risalendo le scale del museo ci si lasciano alle spalle l’alluvione e l’odore di ossido che ancora impregna le pareti, per trovarsi al cospetto dell’essenza più pura di Carlo Zauli, in un incontro fra terra, argilla e uomo meno traumatico, finalmente riconciliato.

Quella del museo per alcuni volontari che misero piede qui per la prima volta otto mesi fa è anche una geografia personale, fatta di stretti cunicoli fangosi che oggi sono tornati corridoi, di grumi di terra dai quali riemersero opere d’arte iconiche per la storia della maiolica. "Il prossimo 31 maggio – promette Matteo Zauli – è in programma qui una giornata speciale, dedicata a tutti coloro che ci aiutarono a rialzarci in quelle fatidiche settimane".

Filippo Donati