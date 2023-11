Il Natale illumina Bagnacavallo tra presepi, mostre e musica

Le luci di Natale, a Bagnacavallo, si accenderanno il 2 dicembre prossimo. Luminarie e alberi, non uno, come spesso capita, ma tre. "In piazza abbiamo organizzato una specie di salottino dedicato al Natale – spiega l’assessora alla Cultura, Monica Poletti –, utilizzando tre punte di abete certificate, alte 4 metri, e due casine di legno, a disposizione delle associazioni". Il programma di ‘Bagnacavallo d’inverno’ offre decine di appuntamenti, venti dei quali distribuiti sulle frazioni, principalmente quelle di Villanova, sede dell’ecomuseo e della mostra delle natività della tradizione locale, e di Villa Prati che nuovamente presenterà, dal 24 dicembre, il suo famoso presepe meccanico.

"Un lavoro corale e trasversale – ha sottolineato la sindaca, Eleonora Proni –, non svincolato dalla realtà che ci circonda di cui vuole essere parte". Il weekend iniziale, del 2 e 3 dicembre scorrerà fra l’accensione delle luminarie, l’animazione musicale organizzata per le vie del centro, i laboratori per i bambini, la cerimonia del tè organizzata alle 17 di sabato al Museo delle Cappuccine e i concerti, il ‘Light of the day’, alle 20.20 del 2 al Goldoni e alle 15 del 3 con i cori ortodossi delle Colinde in piazza della Libertà. Il programma proseguirà poi con appuntamenti quasi quotidiani, dalla rassegna cinematografica ‘Christimas Crime’ che porterà il 5 e 6 dicembre due classici della suspance a Palazzo Vecchio, anticipati dall’incontro con Lorenza Ghinelli e Matteo Cavezzali, alle visite guidate organizzate il 12 dicembre alla collezione delle Cappuccine, al Gabinetto delle Stampe e al fondo antico della biblioteca Taroni e il 17 al Castellaccio, all’evento organizzato dall’Ordine degli architetti di Ravenna per festeggiare il centenario della sua fondazione con la messa in scena il 16 dicembre alle 20.30 al teatro Goldoni della pièce teatrale ‘Una riga nera al piano di sopra’, elaborata dopo l’alluvione del Polesine. Non mancheranno la piccola fiera di Natale a Villanova di Bagnacavallo, il 17 dicembre, gli appuntamenti musicali dedicati a vari generi, guidati dal concerto pastorale ‘Libera la musica – Bagnacavallo Classica’, organizzato da Lions club e Accademia Bizantina con distribuzione al termine di panettone e vin brulè, alle mostre che offriranno la continuazione dell’esposizione ‘Strade e storie. Paesaggi di Hokusai a Hiroshige’. inaugurata alle Cappuccine a settembre con termine al 14 gennaio e l’apertura, il 7 dicembre, alla chiesa del Suffragio di ‘Babbi e lumache’ dedicata ai libri d’artista. Per poter fruire al meglio il centro, con i suoi negozi e le varie sue attività, dal 2 dicembre al 7 gennaio, la sosta a pagamento in via Mazzini e in piazza della Libertà, oltre al piano terra del parcheggio di Santa Chiara sarà sostituita con la sosta gratuita con disco orario a 60 minuti. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.bagnacavallocultura.it.

Monia Savioli