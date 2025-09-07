Il nido di Sant’Agata, procede la ricostruzione

Stanno procedendo celermente i lavori di ricostruzione dell’asilo nido ‘Il Girasole’ dopo la demolizione avvenuta nei mesi scorsi. L’edificio, che era stato pesantemente danneggiato dall’alluvione che, nel maggio 2023, aveva invaso tutto il paese, ha visto iniziare il cantiere per la demolizione e ricostruzione lo scorso 9 giugno. Questa prima fase dell’intervento, che prevede la ricostruzione del plesso fino al grezzo, è in capo alla Fondazione ‘Specchio del Tempo’. Al momento è stata installata la struttura portante dell’edificio, costituita da travi e pilastri in acciaio. La Fondazione torinese aveva deciso di aiutare il comune romagnolo dopo la tragedia, così come ha fatto anche per altri comuni del territorio, restaurando l’asilo nido, ma le condizioni dell’edificio non consentivano di poterlo recuperare. Si è così deciso di procedere alla sua demolizione e successiva riedificazione a nuovo, con conseguente aumento dei costi. Nel frattempo è intervenuta anche un’ordinanza della struttura commissariale che ha messo a disposizione le risorse mancanti per poter completare l’opera.

Per questo motivo l’intervento è stato suddiviso in due lotti, il primo, a cura della Fondazione, che prevedeva la demolizione e l’edificazione dell’edificio al grezzo, il secondo, a cura del Comune, per il completamento dell’opera in maniera che sia utilizzabile. Proprio in vista della fine del lotto 1, il Comune ha indetto nelle scorse settimane una gara per l’affidamento dei lavori del loro 2, bando che scade domani. In questa maniera non dovrebbe passare troppo tempo tra la fine di un cantiere e l’inizio di quello definitivo, questo per poter riprendere le attività nella nuova scuola con l’inizio del prossimo anno scolastico, 2026/27. La struttura commissariale ha messo a disposizione, per la sistemazione dell’asilo nido di Sant’Agata sul Santerno, 1 milione e mezzo di euro attraverso l’ordinanza 24. Nel cronoprogramma che è stato condiviso a inizio cantiere, i lavori in capo alla ditta Safer, dovrebbero terminare entro la fine dell’anno. "Sono soddisfatto di come stiano procedendo i lavori – commenta il sindaco, Riccardo Sabadini –. Per noi, l’asilo nido è un servizio fondamentale che deve tornare a funzionare regolarmente. Nell’attesa di averlo nuovamente a disposizione desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione ‘Specchio dei tempi’ per la generosa donazione e la collaborazione, alla Fondazione Azzaroli che sta mettendo a disposizione gli spazi per mantenere il nido sul territorio e al nostro ufficio tecnico per il grande lavoro svolto per dare il via a questo cantiere e per l’espletamento della gara per il cantiere successivo".

Matteo Bondi