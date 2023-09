Il nipote di Raul punta al Ravenna calcio. La famiglia Gardini torna allo sport

Non è la prima volta che il calcio entra nel perimetro degli interessi e delle passioni di chi, direttamente o per allargamenti per matrimonio, ha fatto parte delle famiglie Gardini e Ferruzzi. E se oggi l’obiettivo è puntato sulla terza generazione, ovvero su Ignazio Cipriani, la cui mamma è Eleonora, figlia primogenita di Raul Gardini, interessato al Ravenna calcio, nel passato lontano il calcio era già entrato, e prepotentemente, con il matrimonio, il 4 luglio ‘93, a Barbialla, di un’altra parente, in linea collaterale, di Raul, ovvero la nipote acquisita Allegra, figlia di Franca Ferruzzi e di Vittorio Giuliani Ricci: quel giorno il pallone da calcio entrò nel vasto perimetro delle due storiche famiglie ravennati (anche se già divise e sull’orlo della catastrofe finanziaria e della tragedia umana) attraverso il marito di Allegra, Alfio Marchini, nipote dell’omonimo, notissimo nonno, costruttore romano vicino al Pci, per lunghi anni presidente della Roma. Certo che ora, con il probabile ingresso di Ignazio, che è, per parte sua, nipote dell’altrettanto noto bisnonno Giuseppe, fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia, il calcio giallorosso potrebbe anche assurgere a traguardi alti, che già ci furono a Ravenna durante l’era Corvetta, un’era, guarda caso, iniziata proprio nei primi anni 90, quando cioè Ravenna visse momenti d’oro con un altro pallone, quello dei volley, portato ai vertici nazionali grazie ancora una volta all’intervento delle famiglie Gardini-Ferruzzi e alla acquisizione del gruppo Montedison che in pancia aveva il quotidiano il Messaggero. E poiché, approdando a Ravenna, il quotidiano aveva bisogno di promozione, Carlo Sama (ancora per poco braccio destro di Raul) lo scelse come sponsor sia della squadra maschile di volley di Ravenna che si chiamò appunto Il Messaggero Volley e fu protagonista in tre anni, dal 1991 al 1994, di una serie di successi strepitosi: scudetto nel ‘91, Coppa Italia nel ‘91, ‘92, ‘93 e ‘94, due Supercoppe europee ‘92 e ‘93 e il Campionato mondiale per club, nel ‘91, sia di quella femminile, la plurivittoriosa Messaggero Olimpia Teodora. Per non parlare anche del pallone da basket con il Messaggero Basket, squadra romana che Sama voleva, ma non ci riuscì, ai vertici della serie A. C’è una foto, scattata la sera dell’11 febbraio 1988, che fissa, dal punto di vista della cronaca che negli anni diventa storia, i momenti immediatamente successivi alla nascita di Ignazio Cipriani ed è quella di Raul e della moglie Idina Ferruzzi mentre scendono dallo scalone della clinica Villa Regina di Bologna dopo aver fatto visita alla figlia Eleonora, allora ventiquattrenne, che aveva appena partorito, e al primo nipotino: era l’11 febbraio del 1988: "Adesso sono anche nonno" sorrise Raul. Già allora Eleonora e il marito, Giuseppe Jr. Cipriani, vivevano a New York dove i due si erano sposati il 21 luglio 1987 e dove si stava sviluppando il grandioso impero sul fronte della ristorazione articolato oggi su una ventina di locali in giro per il mondo, Venezia, Spagna, Montecarlo, Londra, New York, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Doha, Dubai, Rijad. Cui occorre aggiungere anche vari hotel di lusso a Milano, New York, Miami e a Punta del Este, in Uruguay. Capofila dell’impero è la ‘Cipriani Ita’ con sede in Lussemburgo. Sia Ignazio sia il fratello minore Maggio sono cresciuti fra New York, Ravenna e il resto del mondo, soprattutto Ignazio con Ravenna ha intessuto un legame che con il tempo si è consolidato. Tanto che il 30 marzo del 2013 venne a sposarsi in Comune a Ravenna con la modella inglese Jamie Elizabeth Gunns. A sposarli fu il vicesindaco Giannantonio Mingozzi: "Al rito presenziò anche la nonna, Idina Ferruzzi.

Era la prima volta che metteva piede in Municipio. Ricordo che seguì poi il ricevimento alla Monaldina, con ospiti molti imprenditori americani. Ignazio è una squisita persona, come pure la mamma, Eleonora con la quale ho mantenuto contatti. E anche con Ignazio ci siamo rivisti, a New York, nel 2015, alla Columbia University quando fummo chiamati a presentare il porto di Ravenna. Ci invitò poi a visitare il terzo piano dell’edificio che ospita la Borsa di Wall Street e che è un po’ il cuore operativo del fronte ‘beverage’ del suo impero. Ignazio è una persona che negli anni ha consolidato il rapporto con la nostra città". L’ Harry’s Bar, capofila dell’impero del ‘food & beverage’ che fa capo a ‘Cipriani Ita’, non ha necessità di molta presentazione: aprì a Venezia nel maggio del 1931 ad opera del capostipite Giuseppe Cipriani e, come racconta anche Elena Stancanelli nel suo libro Il tuffatore (dedicato a Raul Gardini) deve il nome a Harry Pickering, giovane americano cui Giuseppe, all’epoca barman in un albergo, prestò 10mila lire perché potesse tornare a casa negli Usa. Anni dopo Harry tornò a Venezia e restituì le 10mila lire aggiungendo una somma tale con cui Giuseppe poté dar vita al proprio locale che ovviamente chiamò Harry’s Bar. Ancora prima che Eleonora si sposasse con Giuseppe Junior Cipriani (il matrimonio, con gli anni, si è poi chiuso), c’erano rapporti consolidati fra i Cipriani e Raul Gardini. I sontuosi ricevimenti con pranzi e cene che Raul organizzava nella sua residenza veneziana, Cà Dario, sul Canal Grande, erano preparati proprio dall’Harry’s Bar. E quando il Moro di Venezia, nel marzo ‘90 venne varato a Venezia e prese il largo accompagnato da cento gondole, a bordo di ognuna delle imbarcazioni c’era un cestino di vimini con il pranzo al sacco a firma di Cipriani.