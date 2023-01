Il no all’estradizione è diventato definitivo Lo skipper Migani non tornerà in Brasile

Non verrà mai più estradato e nemmeno dovrà scontare la pena in Italia. La storia del naufragio in Brasile con 307 chili di cocaina purissima, si candida insomma a diventare definitivamente un racconto a lieto fine per il 53enne skipper cervese Davide Migani. Tutto grazie a due circostanze: la sentenza della corte d’appello di Bologna del 22 dicembre scorso sfavorevole all’estradizione, non è stata impugnata: e così è ora diventata irrevocabile. Inoltre già gli stessi giudici felsinei avevano chiarito che con il Brasile esiste un trattato di estradizione ma non un accordo bilaterale sull’esecuzione della pena in Italia. Nel caso di Migani non si tratta esattamente di qualche giorno di cella: il tribunale superiore di giustizia gli aveva inflitto in via definitiva 17 anni e mezzo di carcere e mille giornimulta al tasso di un ventesimo del suo salario. Non molto distante si era fermata la condanna per l’allora compagna: la 48enne forlivese Giorgia Pierguidi, accusata in concorso di traffico transazionale di droga, aveva rimediato 10 anni e 10 mesi. Per lei il no definitivo all’estradizione era arrivato già tempo addietro. Restava insomma da chiarire la sorte del principale accusato. Del resto c’era lui alla barra dello yacht, l’Ornifle, che alla...