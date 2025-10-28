Il nodo da sciogliere: "Adeguare i pescaggi delle navi ai nuovi fondali"

Adeguare il pescaggio delle navi commerciali ai nuovi fondali realizzati fino ad oggi con la prima fase dei lavori dell’Hub, così da aumentare i traffici e la competitività del porto di Ravenna. È questa la richiesta degli operatori e l’arrivo del nuovo direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di Porto, Maurizio Tattoli, potrebbe sbloccare un’ordinanza che ne tenga conto. Su questo tema è in corso un confronto tra Capitaneria, Autorità Portuale e servizi tecnico nautici, in particolare con i piloti, i cui risultati dovrebbero vedersi nelle prossime settimane. Le questioni legate all’economia del mare sono all’ordine del giorno: traffici, opere e la riforma del ministro ai Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, di cui circola una bozza che solleva opinioni divergenti. Se ne parlerà in un incontro convocato dal sindaco Alessandro Barattoni, che detiene la delega al Porto, per domani.

Ripercorrendo la storia dei lavori, la prima fase dell’Hub – realizzata dal general contractor Rhama Port Hub con le imprese Rcm Costruzioni, Fincosit e Deme - è partita nel 2022 e ha portato al dragaggio a -12.50 metri della canaletta centrale del canale Candiano, insieme ai sotto banchina dei terminal compresi nella prima fase. Attualmente sono in corso gli interventi nel bacino di evoluzione di San Vitale, davanti alla Sapir. Per la seconda fase dell’Hub, che porterà i fondali a -14.50, sono stati già scavati la canaletta fuori dalle dighe (circa 5 chilometri) e il bacino di evoluzione in avamporto dove manovrano le grandi navi da crociera. L’entrata in funzione da luglio 2026 dell’impianto di trattamento dei materiali di dragaggio in costruzione nei pressi della pialassa Piombone, consentirà di estendere i -14.50 fino a Largo Trattaroli e di completare i sotto banchina dei terminal che sono già adeguati ai fondali futuri o in via di ultimazione: Lloyd, Alma Petroli, Eurodokcs e Magazzini Generali raggiungeranno i -14.50; Sapir, Tcr e Yara i -12.50. Dal prossimo mese le rinnovate banchine di Bunge, Italterminali, Marcegaglia, Terminal Nord, Logiport e Pir Mare potrebbero disporre di un pescaggio superiore: l’aspettativa degli operatori è che raggiungano i -11.50 per accogliere navi con maggiore carico; per le altre, l’obiettivo sarebbe almeno i -10.50. Fatte salve, ovviamente, le valutazioni tecniche sulla sicurezza che fisserà la Capitaneria avvalendosi dei servizi tecnico-nautici.

Rimane il nodo di chi, pur essendoci i progetti pronti da anni, non potrà beneficiare degli escavi prossimi e futuri: tra questi Setramar e Docks Cereali, per i quali da tempo si cerca di ottenere le risorse necessarie pari a circa 115 milioni. Il viceministro Rixi a Ravenna affermò che non era un problema. Tuttavia, ad oggi, non sono arrivate e la riforma portuale, che riduce l’autonomia decisionale dei singoli scali, rischia di compromettere questa prospettiva. Ma, come si usa dire, questa è un’altra storia.