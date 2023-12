Il ’nodo del bambino morto’

Esistono tanti tipi di nodi, ma uno commovente era ’E’ nôd de curdôn de babin mört’, il nodo del cordone del bambino morto. Annotava il parroco di Pievequinta nel 1811: "Un mio cappellano, osservando che una donna prese un cordone che un bambino morto aveva al collo e gli fece vari gruppi (nodi), gli domandò perché così facea. Essa rispose che si costumava far quello perché il bambino pregava Iddio per tanti quanti erano i gruppi". I nodi avevano lo scopo di far sì che il morticino si ricordasse di coloro che avevano fatto il nodo e pregasse per loro, una volta giunto in paradiso. Che era la meta ultraterrena di ogni bambino morto, tanto che si diceva: ’E’ sveglia e’ paradis d’burdèl’, ’il paradiso è pieno di bambini’.