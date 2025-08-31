Il nodo delle politiche migratorie. Il sindaco contro il Governo Meloni: "Come sono scelti i porti di sbarco?"

L’Anci, associazione nazionale che riunisce i Comuni italiani, ha chiesto al Governo (esattamente al Ministero degli Interni) di convocare in tempi brevi un tavolo di coordinamento nazionale per discutere di politiche migratorie e accoglienza. Tema caldo, in città, dato che Ravenna è stata scelta da tempo come punto di approdo per lo sbarco di navi che trasportano migranti. "Aldilà dei proclami gli sbarchi continuano ed anzi aumentano, i rimpatri non avvengono e il centro in Albania (vuoto) finora è costato oltre 150 mila euro a posto letto per ospitare circa 400 persone migranti", è la riflessione del sindaco Alessandro Barattoni. "Dopo quasi 3 anni di governo, nulla è stato fatto per una migliore gestione delle politiche migratorie, salvo l’ignobile allungamento dei tempi di navigazione delle ong, costrette a raggiungere porti come il nostro più lontani dal Mediterraneo, prolungando la sofferenza delle persone a bordo. Continuerò a pretendere di sapere in base a quali criteri vengano assegnati i porti alle ong, insieme ai colleghi di tutti gli schieramenti politici, per capire come mai ai Comuni non vengano riconosciuti i costi sostenuti per la gestione delle persone migranti e, soprattutto, dei minori stranieri non accompagnati, che così rimangono in carico ad altri capitoli di spesa dell’ente locale".

Il deputato della Lega, Jacopo Morrone, parla di "Pd in stato confusionale". Nel mirino il presidente della Regione, Michele De Pascale, che a proposto il permesso di soggiorno per ‘merito’. "Che cosa significhi non è chiaro, dato che quella del ‘merito’ è una valutazione assolutamente discrezionale e effimera. E poi chi sarebbe il soggetto idoneo a valutare questo merito e secondo quali criteri oggettivi? E se poi qualcosa andasse storto, se il migrante ‘meritevole’ si mettesse a rubare, a spacciare, a stuprare, chi se ne assumerebbe la responsabilità?".

La Pigna parla di "ipocrisia" del sindaco per aver detto che Ravenna "è troppo penalizzata rispetto ad altri porti. Questo coincide con quanto denunciato da noi il 7 maggio scorso. Abbiamo depositato una mozione che impegna il Sindaco a richiedere l’istituzione di un tavolo nazionale che pianifichi in modo più equo gli sbarchi degli stranieri irregolari sul territorio italiano. Vedremo chi la voterà". Ferrero e Ridolfi (Fdi): "Il governo Meloni ha a drasticamente ridotto il numero degli arrivi di immigrati in Italia, si è infatti passati da circa 160.000 nel 2023 agli 80.000 circa nel 2024. Il sindaco non dice quanti dei 58 clandestini sbarcati resteranno in provincia".