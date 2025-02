"Il nodo qui è la viabilità"

"Qui non manca niente, l’unico problema è la viabilità", dice Simone Ferri del laboratorio di pasta fresca in via San Mama. "Soprattutto - continua - da quando hanno realizzato la pista ciclabile in questa strada, con un cordolo troppo alto e pericoloso. Ora la strada è troppo stretta e chi viene a comprare la pasta fresca non riesce a fermarsi neanche un minuto, è tutto più disagevole. Per non parlare delle modifiche che sono state fatte con il doppio senso di vicolo Plazzi. Sul versante della sicurezza invece non mi lamento. Noi non viviamo qui, ma abbiamo sempre lavorato nel quartiere e non abbiamo mai avuto problemi particolari". L’attività esiste dal 1997 ed era nel locale confinante con quello attuale, il trasferimento è avvenuto nel 2012.