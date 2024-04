"Il nome di Hitler e una svastica sulle stesse serre, ora basta"

Il nome di Hitler, una svastica, due ‘g’ unite in una forma anatomicamente inequivocabile. Sono alcune delle scritte comparse nella notte fra giovedì e venerdì scorsi sulle serre di un’azienda agricola con sede nelle campagne intorno al Castel Bolognese. Un gesto che si ripete dinanzi al quale c’è chi ha deciso di dire basta. Lucio Borghesi, storico volto dell’Arci e dell’Anpi di Castel Bolognese, ha presentato una denuncia ai carabinieri e ha scritto in queste ore al sindaco del Comune adagiato sulla via Emilia. "Non è la prima volta che accade qualcosa del genere – evidenzia Borghesi –. Era accaduto anche ai primi di febbraio, nello stesso punto. Probabilmente questi spregevoli esseri sono passati dal Mulino Scodellino per entrare nel campo dove ci sono le serre".

A febbraio l’atto vandalico fu ancora più grave di quello recente, dal momento che allora la gang ruppe anche le pareti esterne della serra. Ad essere parso maggiormente intollerabile ai castellani è il continuo richiamo alla figura di Hitler, ancora più osceno in un comune in cui ebbe luogo una strage nazista, l’eccidio di Villa Rossi, durante il quale, esattamente ottant’anni fa, persero la vita ventuno persone, fra cui sette bambini, sepolti sotto le macerie di due edifici che i soldati tedeschi avevano riempito di esplosivi e poi fatto saltare in aria. Fra i maggiori indiziati per questa serie di vandalismi ci sono dei giovanissimi di età compresa fra i dodici e tredici anni: sono dunque non punibili, e a quanto pare hanno coscienza del loro status ‘privilegiato’. "Mi auguro che gli autori di questo gesto possano comprendere la gravità e la stupidità di quanto commesso – conclude amareggiato Borghesi –. Nessuno può e deve restare indifferente".

Filippo Donati