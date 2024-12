Il nome dopo Natale: "No a soluzioni last minute"

Jacopo Morrone, parlamentare segretario della Lega Romagna. A Ravenna si voterà da aprile in poi. A che punto è il centrodestra?

"Stiamo cercando nomi di persone disponibili a candidarsi. C’è un ottimo rapporto, oltre che con Fratelli d’Italia e Forza Italia, con Lista per Ravenna e col Popolo della Famiglia. Penso che si possa trovare la sintesi per arrivare a un nome condiviso da tutti".

Lista per Ravenna, questo filtra da palazzo, potrebbe correre da sola al primo turno.

"Non sarebbe un problema. La cosa importante è andare tutti insieme al ballottaggio. E serve trovare, come candidato, una persona capace e pronta da subito".

Un identikit del candidato sindaco ideale?

"Non è questione di identikit. È fondamentale non trovare il candidato all’ultimo minuto, come è stato fatto a Cesena e alle elezioni regionali con Elena Ugolini".

Lei ha pubblicamente imputato la scelta sbagliata di Ugolini a Galeazzo Bignami, viceministro di Fratelli d’Italia.

"Lo confermo. In entrambi i casi - Cesena e per la presidenza della Regione - ha sbagliato e i risultati lo confermano".

Non pensa che possiate correre il rischio di trovare un candidato ma che poi sia Fratelli d’Italia - primo partito della coalizione di centrodestra - a imporre un nome?

"Non c’è due senza tre...Spero non ricapiti. Serve un nome nuovo".

Insomma, non Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ravenna?

"Ancarani? Di nomi se ne possono fare tanti".

Quali tempi vi siete dati per trovare il vostro candidato sindaco?

"Non ce ne siamo dati, ma lo individueremo, a questo punto, sicuramente dopo il periodo delle festività natalizie".

Alcuni suoi colleghi danno il Comune di Ravenna perso in partenza: anche per lei è così o, in fondo, ci spera?

"No, è tutto contendibile - vedi i Comuni di Forlì e Ferrara - se trovi il nome adeguato. Noi correremo per vincere".

La Pigna avrà un suo candidato sindaco?

"Non ci siamo sentiti. Vale il discorso fatto per Lista per Ravenna. Non vedo necessariamente negativo correre al primo turno da soli".

l.b.