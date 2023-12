Il Nonetto History of Rock a Lugo rilegge Stones, Rem e Pink Floyd

Il festival Rossini Open domani e venerdì si trasferisce al Teatro di San Lorenzo in via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo di Lugo per due interessanti concerti “crossover” in cui il principio della

“contaminazione” è quasi speculare: domani alle 20.30 col Nonetto History of Rock (corno e archi) nato in seno alla Giovanile Luigi Cherubini ascolteremo celebri brani dei Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, ADCD e Rem, arrangiati in versione classica da Claudio Cavallin. Venerdì invece il cantante e compositore John De Leo con la sua Grande Abarasse Orchestra regalerà un brano classico come la Sonatine di Ravel arrangiata in stile contemporaneo con strumenti e amplificazioni del pop e del rock.

Il Nonetto History of Rock (foto) è singolare formazione da camera per otto strumenti ad archi e corno che, grazie all’estro musicale del contrabbassista e compositore Claudio Cavallin, si incarica di rileggere con strumenti e stile classico alcuni hit del rock. Gli otto esecutori, tutti provenienti dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, proporranno un medley dei successi dei Rolling Stones, Smoke on the water dei Deep Purple, Highway to Hell degli ADCD, Bohemian Rhapsody dei Queen, Wish you were here dei Pink Floyd, The Sound of Silence di Simon and Garfunkel e Losing my religion dei R.E.M. Info: 0545.299542