"Il nostro cinema itinerante in Senegal"

Un pulmino entra in un villaggio e un megafono annuncia in francese: "Cari residenti di Kolda siete tutti invitati alla proiezione di un film in cui recitano due ragazzi senegalesi come attori protagonisti. Il film si chiama ’Io capitano’ e la proiezione è alle 19. Fate circolare la notizia". È la scena iniziale di ’Allacciate le cinture’, documentario disponibile su RaiPlay, che racconta il viaggio del film di Matteo Garrone tra villaggi e periferie del Senegal. 12 proiezioni rese possibili da Cinemovel Foundation, associazione di cinema itinerante attiva dal 2001, nata da un’idea di due bagnacavallesi: Nello Ferrieri ed Elisabetta Antognoni.

"Quando è uscito ’Io Capitano’ ci è sembrato il momento di tornare in Senegal, dove per 8 anni avevamo già realizzato un festival. Il film era perfetto: girato in wolof, lingua più parlata nel paese, tratta di due giovani che tentano il viaggio verso l’Europa, attraversando il deserto, le prigioni libiche e il mare", spiega Antognoni, presidente di Cinemovel. "Grazie a un crowdfunding, siamo riusciti a partire e abbiamo proiettato nei centri giovanili, nelle scuole, nelle piazze e nei campi da basket. Ma soprattutto abbiamo documentato la reazione delle persone al film e il dibattito che ne scaturiva, che spesso durava più del film stesso. Da quel materiale è nato ’Allacciate le cinture’, diretto da Tommaso Merighi".

In viaggio c’erano anche Matteo Garrone, gli attori Seydou Sarr, Moustapha Fall, Amath Diallo e il mediatore culturale Mamadou Kouassi. "Sono stati fondamentali per mediare il dibattito. Ognuno voleva condividere la sua esperienza e la sua opinione sul viaggio: i lati negativi e i presunti lati positivi. Mi ha colpito moltissimo una madre, che compare anche nel documentario. Lancia un monito a tutti quelli che vogliono partire: "Ascoltate vostra madre, leggete i giornali e documentatevi"", racconta Antognoni.

Ed è proprio in un lontano cinema di un paese africano che nasce la storia di Cinevomel. "Nel 1997 io e Nello eravamo in viaggio in Madagascar e una sera andammo al cinema. Dentro c’erano oltre 600 persone, faceva un gran caldo e lo schermo era un televisore da cucina poggiato sul palco. Lì, però, ci rendemmo conto che il vero spettacolo ce lo avevamo intorno: le persone partecipavano e tifavano esattamente come nel documentario. Così, ci siamo detti che dovevamo creare un cinema itinerante, all’aperto, da portare in tutti quei posti dove un cinema non c’è più o non c’è mai stato. Da lì è iniziato tutto", conclude.

Lucia Bonatesta