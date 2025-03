"Il nostro contributo alla città che ci ospitò"

È stata formalizzata ieri la donazione di 1.500 euro al Comune di Faenza che l’attore Moni Ovadia e il pianista e cantante Raffaello Bellavista pianificarono lo scorso autunno, in contemporanea con lo spettacolo che tennero il 3 ottobre al teatro Masini, parte della rassegna ‘Suoni e Parole: un Simposio informale tra le pietre di Luna’ organizzata dall’Accademia del Melo Silvestre.

"Amo questa terra – ha rievocato in collegamento Moni Ovadia, oggi direttore artistico del teatro comunale di Ferrara –, il nostro è un contributo a una città che ci ospitò pur in un momento così difficile per lei". Faenza era infatti reduce dall’alluvione del 18 settembre, e nel culmine di una serie a catena di allerte meteo che tenevano gli abitanti con il fiato sospeso.

"Quello spettacolo si tenne gratuitamente, come regalo ai faentini – rammenta Raffaello Bellavista –, ci sembrò il modo migliore per celebrare il progetto che aveva alle spalle, e cioè una ricerca fra le ‘cante’ romagnole su cui avevamo lavorato, seguendo un doppio binario legato anche alla musica colta".

Una ricerca che si muoveva nel solco di quella che da decenni vede Moni Ovadia impegnato per la valorizzazione della musica di lingua yiddish dell’Europa centro-orientale, finita sull’orlo dell’estinzione dopo la seconda guerra mondiale, a causa della Shoah e dell’emigrazione massiccia degli ebrei europei. L’evento era progettato per essere ‘senza confini’, siano essi geografici ma anche linguistici e accademici, cioè fra cultura ‘alta’ e ‘popolare’.