"Il nostro lavoro non può essere svilito Il Governo ci tuteli"

Anche da Cervia non sono mancate le prime reazioni sulla bocciatura alla proroga delle concessioni demaniali. Il pensiero di molti è andato agli investimenti compiuti dagli imprenditori. Danilo Piraccini, delegato al progetto Bolkestein della cooperativa bagnini di Cervia, spiega: "La Cooperativa, in diverse occasioni, aveva già preannunciato che c’erano tutte le condizioni per una ‘tempesta perfetta’ nella quale ora siamo dentro. Eventuali benefici, a favore della finanza pubblica, sono poi ancora tutti da dimostrare. Adesso saremo chiamati a gestire un momento di transizione dove nessuno dei soggetti coinvolti ha chiaro lo scenario. La legge certo c’è, e andrà applicata, ma ricordiamoci che si tratta di una questione di rilevanza storica, perché non è mai successo che si portasse a evidenza pubblica la costa italiana e le nostre amministrazioni non sono preparate a questo al momento. Ora ci aspettano preoccupazione, angoscia, stop degli investimenti e immobilità. Quando parliamo di imprese balneari, ricordiamoci che parliamo di famiglie". Sul punto è intervenuto anche il presidente Sib Confcommercio Cervia, Gino Guidi: "Siamo fiduciosi che il Governo riuscirà a tutelare il nostro unicum lavorativo per altre vie, prima tra tutte la mappatura delle concessioni. Non possiamo permettere che il nostro lavoro, certificato dagli ottimi risultati a livello mondiale, venga svilito e svenduto e che migliaia di famiglie e imprese vivano questo ingiusto scenario di incertezza e sfiducia. Spero che sia la politica che l’opinione pubblica si rendano conto che gli scenari futuri in caso di aste sconsiderate possono essere solo deleteri per il tessuto socio-economico".

Ieri sul tema è intervenuta anche la politica. Il deputato leghista Jacopo Morrone mette un punto interrogativo sulle aste: "Scarsità di risorse naturali utilizzabili in Italia con 8.000 chilometri di coste? Via non scherziamo, questi sono i parametri oggettivi. Dunque, non vedo bocciature dalla Corte di Giustizia europea ma l’indiretto riconoscimento di una realtà. Ora procediamo con la mappatura delle spiagge della penisola". Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, ritiene che sia "impossibile in tempi brevi costruire bandi che rispondano alle necessità e alle peculiarità delle comunità costiere, che introducano minime protezioni per i piccoli imprenditori e impediscano offerte predatorie di grandi gruppi".

i.b.