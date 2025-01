"Il nostro Manson e il suo linguaggio, emblemi del presente"

La compagnia teatrale Fanny & Alexander, fondata nel 1992 a Ravenna da Luigi De Angelis e Chiara Lagani, dopo aver fatto il pieno di premi Ubu nel 2024 con ‘Trilogia della città di K’, torna in città con ‘Manson’. Lo spettacolo muove dalle molte registrazioni delle interviste che Charles Manson ha rilasciato in carcere, dopo aver dato vita a uno dei crimini più cruenti della storia americana. La ‘Manson Family’, la comunità hippie riunita intorno alla tanto carismatica quanto crudele figura di Manson, nell’agosto 1969, ha scioccato il mondo compiendo il massacro di Cielo Drive. L’attentato causò la morte della 26enne Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, all’ottavo mese di gravidanza, e di altre 4 persone. Lo spettacolo vede Andrea Argentieri nei panni di Charles Manson e andrà in scena al ridotto del teatro Rasi oggi alle 21, domani alle 19 e sabato alle 17 e alle 21.30 (info. 0544.30227).

De Angelis, raccontare Charles Manson oggi. Perché?

"Da una parte, perché è l’emblema della fine di un’epoca, quella del movimento hippie, e dall’altra, perché è l’espressione del germe di qualcosa che verrà dopo, cioè una società, quella odierna, in cui la lingua della violenza è dominante. Manson ha catalizzato i sintomi della società americana e ha analizzato lucidamente i problemi del sistema penitenziario. Infine, è un personaggio magnetico, non a caso ne sono stati tratti vari film".

Come avete lavorato sul personaggio?

"Andrea Argentieri ha fatto un lavoro da Actors Studio sulla figura di Charles Manson: ne ha studiato la prossemica, i movimenti, le posture, la voce. Ha lavorato con un coach americano per riprodurre l’accento dell’Ohio: lo spettacolo, infatti, sarà in lingua originale sottotitolato. La drammaturgia è interamente basata sulle interviste che Manson ha dato quando si trovava in carcere: abbiamo dato forma a un radiodramma sonoro in 3D".

Sarà come trovarsi in un interrogatorio?

"Sì, il pubblico è chiamato a mettere gli scomodi panni di giuria postuma e sceglierà le domande da porre all’accusato attraverso un questionario. L’idea non è però quella di dare un giudizio sul ‘mostro’, ma di riflettere su quanto quel male ci riguardi. Manson spesso diceva “Guardatevi dentro”, questo è l’intento".

Venerdì, alle 21, porterete al Rasi anche ‘Maternità’. Anche qui il pubblico è chiamato a rispondere delle domande con un telecomando. Come mai ricorre l’interattività con il pubblico?

"Noi vediamo il pubblico come un testimone attivo nello spettacolo. Cerchiamo di spingere l’accento su una dimensione assembleare del pubblico, che si trova ad avere una sua responsabilità. Questo per me è importante perché non crediamo in un teatro illustrativo, edificante o che fa la predica, ma piuttosto in un teatro dove ognuno decide come porsi rispetto a quello che trova davanti a sé. Il nostro è un teatro che non indica la via giusta, ma, mettendo in scena delle pieghe della realtà, dei sintomi della società, pone delle domande, lasciando il pubblico libero di trovare la sua risposta".