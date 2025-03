Il nostro ospedale ultimo in Romagna: "Pronto soccorso sempre in affanno"

Su 133 ospedali in tutta Italia, il Santa Maria delle Croci è solo 92esimo. È la posizione che è stata assegnata al nostro ospedale nella classifica stilata sulla rivista statunitense Newsweek, basata su più fattori quali i giudizi di medici ed esperti sanitari, aspetti tecnici qualitativi e sondaggi sottoposti agli stessi pazienti su come percepiscono la loro salute e qualità di vita. Per l’ospedale di Ravenna l’indice di gradimento è il 67,75%: è ultimo tra gli ospedali nelle città capoluogo di provincia della Romagna (il Morgagni Pierantoni di Forlì è 44esimo col 72,49%, quello degli Infermi di Rimini è 58esimo col 70,46% e il Bufalini di Cesena è 84esimo col 68,70%) e penultimo tra gli ospedali delle aziende sanitarie in Emilia-Romagna (viene dopo solo il Guglielmo da Saliceto di Piacenza, col 67,61%). Primo in classifica è il Niguarda di Milano (92,67%) e in regione spicca il Sant’Orsola di Bologna che è quinto (87,59%). Un anno fa la classifica di Newsweek vedeva il Santa Maria delle Croci 90esimo: siamo arretrati di due posizioni. "Pur non entrando nel merito dei parametri della classificazione, come Uilfpl esprimiamo dispiacere per tutti i professionisti sanitari che ogni giorno si prodigano in tutti i modi per fare il loro dovere tra carenze di personale e quant’altro, e che sicuramente non ne sono la causa" scrive la sigla sindacale, aggiungendo che tra i problemi principali del Santa Maria delle Croci ci sono "la mancanza per tanti anni di un direttore sanitario di ruolo e dedicato alla guida dell’ospedale" e "la presenza di un Pronto soccorso sempre in affanno per carenze di personale, ormai purtroppo ubiquitarie, e perché costretto a occuparsi anche di tanti pazienti che dovrebbero trovare altrove le loro risposte, ad esempio nella medicina territoriale, e che pertanto per poter garantire il servizio necessita sempre più di coinvolgere i medici degli altri reparti, con conseguente depauperamento anche di questi ultimi".

Oltre a quella di Newsweek in questi giorni è stata resa nota anche la classifica con cui il ministero della Salute ha valutato l’assistenza sanitaria nelle diverse regioni, e che vede l’Emilia-Romagna terza, perdendo quasi 7 punti rispetto all’anno scorso. Per la Uilfpl occorre "intervenire soprattutto nella medicina territoriale, dove le problematiche sono in parte legate al sottofinanziamento da parte dello Stato ma anche a modelli organizzativi e a una visione d’insieme che a nostro avviso manca di prospettiva".

sa.ser