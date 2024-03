"Il nostro progetto civico. Pederzoli poco propulsivo"

"Adesso siamo nella fase di elaborazione di quelle che possono essere le strategie per risollevare Brisighella". Così il segretario del Pd brisighellese ed ex sindaco Davide Missiroli sulla proposta che il centrosinistra presenterà in vista della prossima tornata elettorale. "Sia dal punto di vista della ricostruzione strutturale, sia sul piano della comunità e sia sullo sviluppo socio economico riscontriamo che purtroppo Brisighella soffre di immobilismo. C’è quindi molto da lavorare. Parliamo di servizi, di politiche per ripopolare le frazioni, di proposte per la scuola e per le attività giovanili, di servizi sociali e di servizi per anziani. Nelle frazioni si sono sentiti trascurati e le esigenze sono tante anche in centro. Brisighella ha perso il suo appeal".

Prima i contenuti quindi e poi i nomi, come fa intendere l’esponente dem: "Oggi ci sono varie persone disponibili a impegnarsi, il progetto è molto civico e all’interno ci sono tante persone che stanno dando una mano e che avevano sposato un altro progetto cinque anni fa – sottolinea il segretario Pd –. È un lavoro fatto di prima di tutto da persone senza casacca partitica. Molti anche nelle frazioni stanno dando il loro contributo per Brisighella, vedremo chi sarà il leader". Quindi l’affondo: "Pederzoli non è stato propulsivo. Brisighella è stato il comune che ha ricevuto meno risorse nella vallata del Senio, con il doppio del territorio e con milioni di euro di danni subiti. Anche sul Pnrr abbiamo preso poche risorse, solo 400mila euro per l’asilo di Fognano. E a mio parere poi bisogna affrontare subito l’argomento riguardante la linea faentina, non possiamo sostenere un altro anno così. In caso di pioggia Rfi deve pensarci molto velocemente perché è una linea piena di studenti e pendolari ma anche una direttrice per lo sviluppo economico del territorio. Un conto è la gestione di Trenitalia e un conto è Rfi. Chi ci può pensare se non il Ministero? Per questo ritengo che a distanza di dieci mesi dall’alluvione un’interrogazione parlamentare sia fondamentale per mettere al centro del dibattito la questione. In giunta a Brisighella c’è un senatore", conclude Davide Missiroli.

d.v.