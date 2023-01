"Il nostro segreto? La cucina e i prezzi bassi"

La riassegnazione alla famiglia Battistini della gestione della Casa delle Aie in via Ascione è stata accolta molto favorevolmente dalla città. Telefonate e messaggi di apprezzamento hanno inondato gli ormai storici gestori del tempio della cucina romagnola che resteranno alla guida del ristorante con un affidamento di nove anni, rinnovabili.

All’insegna della continuità con i vostri famosi cappelletti ancora protagonisti: Gianni Battistini si aspettava questo risultato?

"C’è davvero grande soddisfazione per questa rinnovata fiducia da parte dell’amministrazione, un affidamento che non era per nulla scontato perché si tratta di un locale molto conosciuto ed ambito. Abbiamo ricevuto tante manifestazioni di stima che ci hanno davvero emozionato. Questa è la benzina che ti spinge a lavorare ogni giorno con rinnovata passione e ti aiuta a superare sacrifici, problemi e fatiche. Ringrazio veramente tutti, a partire da clienti e amici, alla nostra famiglia e ai collaboratori che sono le colonne portanti della nostra organizzazione. Cercheremo di rendere l’ambiente sempre più confortevole e continueremo a mettere tutto il nostro impegno per non deludere le aspettative".

Nella corsa al bando non avete avuto avversari perché nessun imprenditore ha partecipato, come lo spiega?

"Sono rimasto molto sorpreso, mi aspettavo altri concorrenti. Probabilmente i limiti imposti dal bando che pretendevano, oltre ad una grande esperienza, specifici requisiti, hanno scoraggiato possibili interessati o qualche avventuriero. Noi conosciamo la casa, sappiamo qual è il suo potenziale e avevamo ben presente quale sarebbe stato il nostro limite perché pagare simili cifre non è semplice. La diminuzione della capienza dopo il ripristino originale della casa e l’aumento dei costi, praticamente raddoppiati, erano aspetti da

valutare nell’offerta".

La Casa delle Aie è frequentata da una clientela affezionata ed è amata in egual misura da cervesi e turisti; per voi cosa rappresenta?

"Dopo 13 anni, tanto è il tempo che abbiamo passato qui dentro, non è semplicemente un luogo di lavoro, ma è parte della famiglia. Io ci sono molto affezionato e la sento come casa mia. Questo è un edificio storico che necessita di molte attenzioni e manutenzioni e noi lo trattiamo con la massima cura".

Come continuerà il percorso delle Aie?

"Nel solco della tradizione, sia per il locale che manterrà la sua caratteristica popolare e sia nella ristorazione con la cucina tipica romagnola tanto apprezzata dai nostri clienti. Puntiamo sempre sulla buona qualità dei nostri piatti, abbinati ad un servizio semplice e a prezzi popolari, mediamente inferiori a quelli della zona. Il nostro listino è fermo al 2019 e non prevediamo aumenti".

Ci sono novità in programma?

"Vorremmo tornare all’originale convivialità delle Aie riportando la musica in modo semplice con qualche interprete di belle canzoni italiane. A volte basta una chitarra per creare un’atmosfera coinvolgente e di partecipazione. In definitiva la Casa delle Aie nacque come luogo di incontro, di musica, di arte e dello star bene insieme. Questo è il nostro primo obiettivo ma in virtù del lungo affidamento non escludiamo nuovi progetti".

Rosa Barbieri