"Il nostro ’Tornando a Est’ è quasi un thriller"

Cinque anni fa annunciava il suo esordio sul grande schermo con una proiezione cittadina, poi svanita per l’arrivo del Covid. Oggi, l’attore ravennate Matteo Gatta è di nuovo al cinema con ‘Tornando a Est’, che sarà presentato in anteprima al CinemaCity di Ravenna alle 18.30 di oggi. Diretto da Antonio Pisu, è il seguito di ‘Est – Dittatura Last Minute’, lungometraggio che è valso ai tre protagonisti – Matteo Gatta, Lodo Guenzi e Jacopo Costantini – il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2021. Il sequel ‘Tornando a Est’ è la storia di tre amici che, da Cesena, partono per Sofia alla ricerca di una misteriosa ragazza. Gatta, oggi in sala con il produttore e il resto del cast, si divide tra Ravenna e Milano, e, a fine mese, debutterà a Roma con ‘Toccando il vuoto’ di David Grieg. La pièce sarà al teatro Masini di Faenza, il 5 marzo.

Gatta, com’è tornare sul grande schermo?

"È una bella emozione, anche perché il mio esordio fu sfortunato. Portammo ‘Est’ in giro per vari festival, dove ottenne una bella accoglienza, ma, quando fu il momento del debutto in sala, scoppiò il Covid e venne tutto annullato".

Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo sequel?

"Rispetto al primo film, che era un road movie divertente con qualche momento di tensione, ‘Tornando a Est’ diventa quasi un thriller. È una sorta di blockbuster, ma con una produzione indipendente. Sarà interessante vedere come verrà accolto dal pubblico, anche perché ne ho supervisionato la sceneggiatura. Per il resto, devo dire che mi sono divertito molto a girare alcune scene di azione pura, come una sparatoria".

Dopo i due film, che rapporto si è creato col resto del cast?

"Con Lodo e Jacopo, siamo diventati amici subito. Ricordo che il produttore aveva detto: ’A costo di lasciarvi per giorni in una stanza da soli, dovete diventare amici’. Ma per fortuna è venuto tutto in modo naturale. Ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati: è stato a Perugia a un concerto dei Fast Animals and Slow Kids. Ci siamo piaciuti subito".

L’altro grande protagonista è il cosiddetto ‘Est’…

"Sì, nel primo film il set fu itinerante, e questo ci ha permesso di vedere un sacco di posti, soprattutto la Romania. È un Paese in cui ho ritrovato molto dell’Italia e della Romagna, forse per le comuni origini latine. In Bulgaria, invece, abbiamo fatto base a Sofia. C’è un po’ Russia, ma anche di Turchia, e si mangiano piatti greci: c’è molta contaminazione".

Dopo due film da protagonista, la sua passione principale è ancora il teatro?

"Io penso in forma teatrale. Per il teatro, scrivo, dirigo e recito, poi ogni tanto faccio qualche incursione nel cinema. Il teatro è un luogo dove si può sperimentare, dove basta chiudersi in due in una stanza e si riesce a mettere su uno spettacolo, provando emozioni intensissime. Nel cinema invece il mezzo produttivo è preponderante: c’è molto meno spazio d’azione". Si ricorda il momento preciso in cui ha capito che voleva fare l’attore?

"Sì, ero alla parrocchia di San Rocco, andavo alle medie. Venne Mario Battaglia a condurre un laboratorio di teatro e io pensai: ’Voglio essere come lui’. Ricordo ancora che mi venne la febbre, ma volli comunque andare tutti i costi a provare. Facemmo ’La gabbianella e il gatto’ e da lì iniziò tutto’.

Lucia Bonatesta