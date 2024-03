"Il nostro ‘Tulipark’ fra i filari ad Alfonsine"

La creatività e la voglia di fare, per fortuna, non hanno limiti. È grazie a loro che, spesso, ci si può rialzare. Parliamo del tornado del 22 luglio scorso, che ha colpito duramente il territorio soprattutto nella zona di Alfonsine. E parliamo di un’attività che, dopo il disorientamento iniziale, ha trovato un nuovo percorso. Si tratta dell’azienda agricola Raz di via Destra Senio 35 ad Alfonsine, nata dopo l’evento di luglio, con un’idea: piantare fra i filari dei susini danneggiati dal tornado dei tulipani. Il progetto appartiene a Davide Guerra, giovane imprenditore che ha deciso di unirsi al padre e di creare un ‘Tulipark’. "Lavoravo come trattorista in una cooperativa – spiega Guerra –. Appena tornavo aiutavo mio padre nell’azienda agricola di famiglia. Il 22 luglio è arrivato il tornato che ha sconvolto il luogo che chiamavo casa: abitazione, vigneti e frutteti, capannoni e attrezzature, tutto. Lasciare perdere tutto e mollare non è da me. A quel punto ci siamo rimboccati le maniche e assieme a famiglia e amici abbiamo ripristinato molto, non ancora tutto. Da lì ho deciso di lasciare il lavoro da dipendente per investire sulla mia terra". L’azienda in realtà nasce da molto più lontano. "Raz, che è il soprannome di famiglia, ha aperto da poco ma ha radici ben più lontane – continua Guerra –. Nel secondo dopoguerra il nonno Bruno ha acquistato i terreni e ha creato gli impianti di frutteto e vigneto dell’azienda. Oggi, insieme a mio padre gestisco 20 ettari di seminativi e oltre 9 di vigneti fra trebbiano, merlot e pinot bianco".

Passando in rassegna le possibili strade per tamponare i danni causati dal fortunale è diventata sempre più plausibile l’idea del ‘Tulipark’. "Abbiamo piantato oltre 5.000 bulbi di tulipani di 12 differenti varietà tra i filari di susini stravolti dal fortunale – precisa Davide, affiancato in questa avventura anche dalla fidanzata Valentina –. La raccolta dei bulbi partirà nel pomeriggio del 28 marzo. Paletta e secchiello sono già sul posto. Così, chi vuole, potrà scegliere e raccogliere i tulipani con il loro bulbo per creare splendide composizioni floreali primaverili. L’iniziativa non è su prenotazione perché la disponibilità è legata alle fioriture che saranno comunicate nelle nostre pagine di Instagram. Nelle giornate di sabato e domenica, a partire dal 30 marzo, inoltre, sarà possibile, questa volta su prenotazione, fare un aperitivo o una merenda sul prato forniti dall’home restaurant FrassoRé.". Il prezzo di vendita previsto è di 2 euro per ogni tulipano con la possibilità di raccoglierne 5 a 9 euro, 10 a 15 euro e 20 a 25 euro. Le prime due aperture di ‘Tulipani tra i filari’ sono previste per i pomeriggi del 28 e 29 marzo. "Poi si torna il 30 e il 31 a partire dalle 9. Le date ulteriori saranno reste note nella pagina Instagram raz_romagna oppure – conclude – scrivendo al 334.3657214".

Monia Savioli