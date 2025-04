"Il nucleare a Ravenna?. Il centrosinistra chiarisca"

"Quale direzione intende intraprendere il candidato sindaco del centrosinistra, Alessandro Barattoni, in merito al nucleare?" Se lo chiedono il candidato sindaco Giovanni Morgese e il candidato vicesindaco Mauro Bertolino della Democrazia Cristiana in merito ad alcune dichiarazioni di Eugenio Fusignani, esponente del Pri, che, si legge in una nota della Dc, "ha sollevato la possibilità di inserire il nucleare nella transizione energetica della città. Fusignani ha infatti affermato che il nucleare di nuova generazione potrebbe essere una componente strategica per il futuro energetico della città e dell’Italia". Morgese e Bertolino quindi chiedono se Barattoni e il centrosinistra "intendono davvero portare Ravenna verso un futuro nucleare" e se "un’impostazione simile sarebbe davvero una scelta sensata per il nostro territorio, considerando i rischi ambientali e sociali".