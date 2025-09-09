Il nuovo album di Daniele Ferretti: "Racconto storie di vita vissuta"

É terminato e pronto per essere distribuito il nuovo lavoro discografico di Daniele Gil’ò Ferretti intitolato ’Cut’, e sarà presentato al pubblico domani alle ore 21 presso il bar Centrale di Russi.

Un lavoro iniziato nel 2019 e terminato quest’anno con tante vicissitudini che ne hanno rallentato l’uscita. Nove tracce presenti nell’album che spaziano dal blues al pop, al rock e al prog, tutti brani di vita vissuta.

Daniele Ferretti, partiamo dal titolo dell’album, cosa significa?

"’Cut’ è un vocabolo strettamente romagnolo che significa nascondino, quando eravamo piccoli si giocava a cut e ho voluto indirizzare questo disco in quel modo, infatti nel retro di copertina i testi si fatica a leggerli, si nascondono. Il senso di questo lavoro è riportato nella frase "Per continuare a nasconderci solo per gioco".

Arriviamo ai brani presenti nell’album, cosa raccontano?

"Il senso delle canzoni presenti è innanzitutto dire cose vere, non scrivere cose astratte ne tantomeno preparare un brano per essere un tormentone, assolutamente no. I testi dei brani sono esperienza di vita vissuta".

Dal 2019 ad oggi è un tempo consistente, ci sono stati intoppi nella realizzazione del disco?

"Innanzitutto il covid che ha bloccato il tutto per un paio di anni. Logicamente ci sono brani scritti in quel periodo, ne cito uno in particolare, quando nel 2019 dopo aver speso diversi miliardi per specchi astronomici, si sono resi conto del buco nero, teoria già affrontata secoli prima senza le moderne tecnologie. Insomma racconto fatti veramente accaduti".

Chi ha preso parte alla realizzazione di questo disco?

"A monte di tutto c’è Cico Cicognani che oltre a suonare il basso ha curato tutti gli arrangiamenti. Mi preme citare gli ospiti che hanno suonato le chitarre in queste tracce".

Chi sono ?

"Moris Pradella, Enrico Dragoni di Ravenna, e i russiani Francesco Cimatti e Simone ‘Rosty’ Rostellato. Devo dire che lavorare con loro è stato molto soddisfacente, e il risultato finale lo ritengo straordinario".