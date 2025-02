Il nuovo Circolo Ravennate e dei Forestieri

Nel maggio del 1958 per iniziativa di ex soci del Circolo Cittadino, si ricostituì l’antico Circolo Ravennate e dei Forestieri che trovò sede nel quattrocentesco palazzo Rasponi-Bellenghi di via Corrado Ricci.

Il 28 marzo del 1959 si tenne l’inaugurazione della sede con una cerimonia cui furono invitati anche gli ufficiali dei corpi militari di Ravenna. Nella foto, scattata per l’occasione nella sala di lettura del circolo (in primo piano, la celeberrima rivista di Eugenio Scalfari, L’Espresso) sono presenti il comandante del Porto, il comandante e altri due ufficiali della Finanza.

A cura di Carlo Raggi