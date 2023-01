Il nuovo disco del dj Gatta

Lo spazio espositivo e culturale delle Pescherie della Rocca di Lugo ospita stasera la presentazione di ‘Lucky life’, disco del dj e produttore romagnolo Alessandro Gatta [alias Lazy Snail].

Un appuntamento all’interno della Rocca che coinvolgerà il pubblico accompagnandolo nel mondo del nuovo album pubblicato meno di un mese fa sulle principali piattaforme europee, tra le quali Bandcamp e Juno, lanciato sul mercato discografico dall’etichetta Flexi Cuts di Simone Guerra, realtà lughese che in questi ultimi anni sta dando voce e spazio a molti musicisti e dj provenienti da tutto il mondo.

Il programma prevede alle 19 l’apertura del Cocktail Bar, a cura del Chicco d’Oro Cafè di Lugo, accompagnato da Dj set. Dalle ore 21 il via al talk dal titolo ’La musica elettronica come canale per esplorare territori esteriori e interiori raccontata attraverso diversi linguaggi’.

All’appuntamento prenderanno parte, oltre ad Alessandro Gatta, diversi ospiti tra i quali Patrizio Ferrari, redattore del magazine musicale Nicchia Elettronica, il produttore Alessandro Piatto fondatore di N.O.I.A. Records e componente del gruppo TenGrams, Massimiliano Fabbri, autore della copertina del disco nonché responsabile delle attività espositive del Comune di Lugo, Matteo Garavini dell’associazione 12 Pollici Social Club e Simone Guerra dell’etichetta Flexi Cuts, oltre al sindaco di Lugo Davide Ranalli.