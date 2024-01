Il nuovo libro di Pozzetto. Quando mangiare ci fa tornare di nuovo bambini

Giacomo Leopardi scrive nel suo Zibaldone che il mangiare "è una occupazione interessantissima, la quale importa moltissimo che sia fatta bene" e dello stesso parere è anche Graziano Pozzetto che da anni ci delizia con le sue pubblicazioni dedicate per l’appunto al ‘mangiare’ l’ultima delle quali, ‘I mangiari dell’infanzia’, è appena uscita per le edizioni del Ponte Vecchio di Cesena.

Graziano, nella sua introduzione, dice che sarà il suo ultimo libro ma non bisogna dargli credito (e forse il primo a non crederci è lui stesso) anche perché se è vero che l’appetito vien mangiando è altrettanto vero che lo scrivere chiama lo scrivere sicché diventa quasi obbligatorio alzare l’asticella per oltrepassare quota quaranta. Questo libro, che si presenta con in copertina il bel dipinto di Murillo che ritrae ‘Bambini che mangiano un dolce’, nasce da un’idea di Pozzetto che tempo fa chiese ad alcuni amici di mettere per iscritto i ricordi gastronomici legati alla loro infanzia, ricordi che ora sono riuniti in questa piccola e graziosa antologia del gusto che nell’insieme ricompone la simpatica temperie del bel tempo che fu, quando non esistevano le merendine confezionate e dove non trovavano cittadinanza le polente liofilizzate pronte in pochi minuti né le minestre pronto intervento perché i ‘mangiari’ sono una cosa seria e richiedono una cura che con la fretta non ha nulla da spartire. È un libro gastronomico ma è anche un libro di ricordi dove emergono figure, soprattutto mamme, nonne e zie, che Graziano, absit iniuria verbis, definisce "umili animali da lavoro" indaffarati a preparare pietanze e manicaretti per la gioia dei palati.

Hanno collaborato a questo libro diciotto autori ai quali Graziano ha voluto aggiungerne altri nove, passati all’altra riva ma troppo importanti per essere esclusi da questo singolare ’convivio’ che prende l’avvio da una memoria di Tonino Guerra secondo la quale nella vita noi "continuiamo a ‘mangiare l’infanzia", grazie ad alcuni mitizzati e consueti piatti della mamma, di lunga e affettuosa consuetudine”. Quest’ultima fatica di Pozzetto è un libro da leggere e soprattutto da ‘gustare’ perché dalle sue pagine rivive un mondo ormai perduto raccontato da illustri testimoni chiamati a evocare, come scrive Roberto Casalini, "colori e sapori, storie e leggende della cucina romagnola sotto la specie dell’infanzia, per dirne l’indiscutibile sapienza e rappresentarne il presente, erede, continuatore e rinnovatore di una tradizione culinaria senza paragoni".