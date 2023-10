Il nuovo mercato coperto. A piano terra una farmacia

"Con i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex mercato coperto, inizia uno degli interventi più importanti di questa legislatura". Così Roberto Laudini, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alfonsine, commenta l’avvio degli interventi di riqualificazione della ‘storica’ struttura edificata negli anni ‘50, in concomitanza con la ricostruzione del vecchio paese. Costruito come un magazzino e destinato al commercio di prodotti alimentari e d’uso quotidiano, era diventato a tutti gli effetti non solo una spazio per scambi commerciali, ma anche un luogo d’incontro per la cittadinanza. Dagli anni ‘90, complice la progressiva cessazione delle attività, è di fatto rimasto in stato di abbandono. Ora però si apre una nuova e importante pagina. Recentemente, con la demolizione dell’edificio esistente, sono infatti partiti gli interventi finalizzati alla riqualificazione dell’area. "Pur sapendo – osserva l’assessore – che sarebbe stato complesso e molto oneroso, abbiamo deciso di affrontare questo intervento per riqualificare un’area e un edificio molto degradati. Un intervento oneroso che purtroppo sconta pure le peggiori condizioni congiunturali che si potessero registrare. Al punto che si è dovuto valutare se fermare il progetto o, come invece abbiamo deciso, realizzarlo a stralci".

I lavori del primo stralcio, "spiega Laudini, "prevedono la costruzione del corpo di fabbrica principale e del porticato. Sarà completata la parte che ospiterà la farmacia, piano terra e primo, nonché la parte restante del piano terra. Esternamente l’edificio sarà perfettamente finito, ma non sarà ultimata la finitura della parte restante del primo piano che, una volta completata, consentirà l’accesso anche a una ‘terrazza’ calpestabile".

La demolizione dell’edificio durerà circa un mese e l’area di cantiere occuperà anche le laterali via De Rosa e via dei Mille, chiuse al traffico veicolare, in modo da poter garantire l’incolumità delle persone. Al termine di questa prima fase, durante la costruzione del nuovo edificio sarà ripristinata la circolazione lungo le due suddette vie, ma sarà mantenuto il divieto di sosta e di parcheggio, in quanto l’attuale fascia riservata agli stalli sarà occupata dal ponteggio e dalla recinzione di cantiere. A eseguire i lavori, la cui conclusione è prevista entro il 2025, è la Nial Nizzoli Srl di Correggio (Re), vincitrice della gara. Il costo complessivo dell’investimento è pari a 2,5 milioni, finanziato per 730mila euro dalla Regione con contributo ai Comuni per la rigenerazione urbana 2021, e per la restante somma con risorse comunali.

Luigi Scardovi