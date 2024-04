Il nuovo palasport. Interdittiva sospesa, ripartono i lavori. Che sia la volta buona?

Possono riprendere i lavori del nuovo palazzetto dello sport. La Corte d’appello di Salerno con decreto numero 6/2024 (notificato al Comune di Ravenna il 3 aprile scorso) ha ripristinato il controllo giudiziario, ex articolo 34 bis del Codice Antimafia, nei confronti del Consorzio Research, con contestuale ripristino della sospensione della informativa interdittiva, emessa dal Prefetto di Salerno, del 12 aprile 2022.

Pertanto, all’attualità, i lavori della Città delle Arti e dello Sport, appaltati al Consorzio Research, possono essere ripresi. La sospensione dei lavori, avvenuta il 13 marzo 2024, si era resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 12 marzo 2024, con la quale veniva annullata la precedente sentenza del Tar Salerno del 23 giugno 2023, che a sua volta disponeva l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Salerno il 12 aprile 2022 nei confronti del Consorzio Research. La vicenda, dal punto di vista amministrativo, ha conosciuto andamenti alterni. Nel giugno scorso il Tar di Salerno aveva dato ragione a Research indicando che nell’interdittiva antimafia "non c’erano elementi da cui ricavare il carattere strutturale del contagio mafioso" e dunque doveva "ritenersi illegittima". Una decisione che si era riverberata su tutta Italia dato che il consorzio in questione ha (o aveva) appalti, in taluni casi di primo piano, in diverse città dello Stivale. A partire da Ravenna con il rifacimento della copertura del centro sportivo di Savarna ma soprattutto con il nuovo Palasport in costruzione alle porte del centro. Del resto Research si era aggiudicato quest’ultimo appalto salvo poi vedersi bloccato a causa della perdita dei requisiti in ragione dell’interdittiva emessa il 12 aprile 2022.

I giudici amministrativi di primo grado, su specifica richiesta, avevano poi deciso di sospendere gli effetti degli atti in attesa della decisione di merito che in seguito aveva seguito stesso binario. In particolare secondo il collegio del Tar, l’interdittiva non risultava "precisamente supportata". Ovvero "la conclusione che il pericolo infiltrativo" investisse il consorzio "nella sua globalità e abbia carattere non occasionale ma perdurante "in modo tale da giustificare l’inibitoria dell’intera sua attività". Secondo il collegio del Consiglio di Stato, presieduto invece non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui l’interdittiva non dimostrerebbe taluni legami che hanno fatto scattare la decisione prefettizia.

Preoccupato per l’inevitabile allungamento dei tempi che questa decisione provocherà, all’indomani dello stop prefettizioe il sindaco de Pascale aveva ricordato che "le cause, le illazioni nei confronti degli atti compiuti dal Comune di Ravenna, hanno avuto sempre e solo un esito che ha dimostrato la correttezza del Comune stesso".