Il nuovo palasport Oltre un milione in più per il maxi cantiere Colpa dell’inflazione

Da 15 milioni a 17 e, ora, a 18. Per la precisione, 18 milioni e 231mila e 75 euro, più 52 centesimi. È il nuovo costo del nuovo palasport, la struttura da 6.000 posti e 8.600 metri quadrati in corso di costruzione all’angolo tra viale Europa e via Destra Canale Molinetto. Il Comune infatti nei giorni scorsi ha approvato l’ennesima variazione ai costi del cantiere, cresciuto ora di 1 milione e 212mila euro rispetto al prezzo precedente a causa dell’aggiornamento prezzi della Regione. Ovvero "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici", come si legge nel documento redatto dagli uffici di Palazzo Merlato.

È l’ennesimo aumento che il cantiere subisce in questi anni. Inizialmente infatti, secondo il progetto approvato nel 2018, il costo doveva essere di 15 milioni e 500mila euro. La prima variazione è arrivata già nel dicembre del 2019: 460mila euro in più. Nello stesso periodo arrivò anche il via libera al cantiere, che come noto in questi anni è stato al centro di vari rallentamenti: nel 2020 i lavori si bloccarono prima per il Covid e poi per un’interdittiva antimafia che ha colpito l’azienda che stava eseguendo l’intervento di costruzione. Nel 2021 si è ripartiti con un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali (che programmavano la fine del cantiere nella primavera 2021). A fine 2020 intanto il prezzo è nuovamente lievitato: "Nello sviluppo della progettazione esecutiva – scrive sempre il Comune – si è manifestata la necessità di eseguire opere non previste in progetto definitivo e non considerate nell’elenco prezzi annesso al capitolato speciale di appalto per l’intervento in oggetto". E poi di nuovo, nel 2022, un altro aumento: stavolta per la "rimodulazione quote per compensazione prezzi nell’ambito dell’intervento", in seguito ai tanti ritocchi ai prezzi dei materiali applicati dalla Regione l’anno scorso a causa dell’inflazione. Si arriva così a oltre 17 milioni di euro, la cifra che ora è stata nuovamente superata dall’ennesimo aumento dei prezzi. L’ultimo adeguamento è riferito alle modifiche attuate dalla Regione nel 2022, e non ancora al nuovo prezziario aggiornato al 2023, per il quale si attendono ancora i dettagli circa il modo con cui sarà applicato. Nel frattempo in questi anni anche i tempi del cantiere si sono allungati sempre più, e ora la fine dei lavori è prevista per il 2025.

Del resto l’aumento dei prezzi è un destino comune a tanti cantieri – quasi tutti, per la verità – in seguito all’inflazione. E questo vale sia per i progetti grandi e costosi, come il palasport, sia per quelli minori. Sempre in questi giorni il Comune ha infatti disposto un aumento per il cantiere per la realizzazione del giardino Ipazia, il parco giochi inclusivo tra via Calcagnini e via Copernico. L’area verde è stata inaugurata lo scorso luglio, ma questo non l’ha messa al riparo dagli aumenti, che riguardano le opere eseguite tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2022. Anche in questo caso per "gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici", e la crescita è di 23.932 euro. Si è passati così da 112mila a 135mila euro. In totale il parco era costato in realtà 180mila euro (ora 200mila) perché altre quote erano arrivate da Azimut e da un cittadino ravennate in ricordo della moglie scomparsa.

Sara Servadei